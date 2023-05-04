Depremde askeri 48 saat göndermeyenleri hatırlayarak oy atın. Bu insanları unutmayın

Editör: Dilek Kılıç

6 Şubat'ta meydana gelen 11 ili yıkan deprem sonrası "Kurtarın bizi" çığlıklarının yükseldiği; 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiği, binlerce insanın yaralı, evsiz, sakat kaldığı depremin yankıları devam ediyor.

Depremzedelerin barınma, beslenme sıkıntıları halen çözülebilmiş değil.

Depremde kızını ve oğlunu kaybeden babanın anlattıkları yürekleri dağladı.

"KIZIMIN SESİNİ DUYMAMAK İÇİN KULAKLARIMI KAPATTIM"

"Kızım 12 saat orda bağırdı ama yapacağın bir şey yok yani bir baba olarak bir anne olarak Allah düşmanımın başına vermesin. Hiçbir şey yapamıyorsun enkaz altındasın.

En son kızımın sesini duymamak için kulaklarımı kapattım. O anda da o acıyla bayılmışım. Diyemiyorum yani ben kimseye mesela benim yüreğim gitti ben herkese diyorum.

Mesela bazı insanlar şunum gitti bunum gitti. Evladınız yanınızda mı? Bir kuru ekmek yiyin. Evladınız yanınızdaysa bir kuru ekmek yiyin. Yemin ediyorum dünyanın en zengin insanı sizsiniz.

Bir diyorum sadece toprak üzerimizi örtmeye başladı. Ben öyle tabir ediyorum yani. Hiçbir şey zevk vermiyor ki artık. Yani çalışacağın kimse yok uğraşacağın kimse yok.

Dünyan senin bakmaya kıyamadığın oğlun kızın toprak altında..."

NE OLMUŞTU?

6 Şubat''ta meydana gelen 11 ili yıkan deprem sonrası çadırlar, battaniyeler depremden 30 saat sonra bölgeye gönderilebilmiş; enkazdan kurtarma çalışmalarında eleman ve ekipman eksikliği, yetersizlik, depremzedeye gıda, yiyecek desteğinde gecikmeler isyan ettirmişti.

Depremin 3. gününde Kahramanmaraş'a giden Erdoğan askeri kışladan hemen çıkarmadığı ve madencileri bölgeye yollamadığı için tepki çekmişti.

10 BİN LİRA VE TOKİ DEMİŞTİ

Bölgede açıklama yapan Erdoğan, depremlerden etkilenen ailelere 10 bin lira destek verileceğini açıklamış; henüz deprem bölgelerinde enkaz çalışmaları kapsamlı bir şekilde yapılmamış, depremzedeler için birçok kentte çadır dahi kurulmamışken Erdoğan, TOKİ sözü vermişti.

"DEPREM BÖLGESİNE SEL OLUP AKTIK"

Erdoğan, Hatay'daki çadır kenti ziyaret ettikten sonra yaptığı konuşmada depremin yaşandığı gün ve takip eden birkaç gün için "kış şartları" demiş; "deprem, ulaşım ve haberleşme alt yapısına ciddi zarar vermişti. Buna rağmen devlet olarak tüm gücümüz ve personelimizle bir an önce depremzede vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Yıkıntıların altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma ekiplerini seferber ettik.

Devlet ve millet hep beraber, tek yürek, tek bilek olarak deprem bölgesine doğru adeta sel olup aktık. Kamu görevlileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, gönüllüleriyle, ferdi olarak yardıma gelenlerle birlikte, neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde vazife üstlendi” ifadelerini kullanmıştı.