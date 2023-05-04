Depremde askeri 48 saat göndermeyenleri hatırlayarak oy atın. Bu insanları unutmayın

Depremde kızını ve oğlunu kaybeden babanın anlattıklarını isyan ettirdi: Enkaz altında bağıran kızımın sesini duymamak için kulaklarımı kapattım...

Depremde askeri 48 saat göndermeyenleri hatırlayarak oy atın. Bu insanları unutmayın

Editör: Dilek Kılıç

6 Şubat'ta meydana gelen 11 ili yıkan deprem sonrası "Kurtarın bizi" çığlıklarının yükseldiği; 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiği, binlerce insanın yaralı, evsiz, sakat kaldığı depremin yankıları devam ediyor.

Depremzedelerin barınma, beslenme sıkıntıları halen çözülebilmiş değil.

Depremde kızını ve oğlunu kaybeden babanın anlattıkları yürekleri dağladı.

fgfgfgg.jpg

"KIZIMIN SESİNİ DUYMAMAK İÇİN KULAKLARIMI KAPATTIM"

"Kızım 12 saat orda bağırdı ama yapacağın bir şey yok yani bir baba olarak bir anne olarak Allah düşmanımın başına vermesin. Hiçbir şey yapamıyorsun enkaz altındasın.

En son kızımın sesini duymamak için kulaklarımı kapattım. O anda da o acıyla bayılmışım. Diyemiyorum yani ben kimseye mesela benim yüreğim gitti ben herkese diyorum.

Mesela bazı insanlar şunum gitti bunum gitti. Evladınız yanınızda mı? Bir kuru ekmek yiyin. Evladınız yanınızdaysa bir kuru ekmek yiyin. Yemin ediyorum dünyanın en zengin insanı sizsiniz.

Bir diyorum sadece toprak üzerimizi örtmeye başladı. Ben öyle tabir ediyorum yani. Hiçbir şey zevk vermiyor ki artık. Yani çalışacağın kimse yok uğraşacağın kimse yok.

Dünyan senin bakmaya kıyamadığın oğlun kızın toprak altında..."

NE OLMUŞTU?

6 Şubat''ta meydana gelen 11 ili yıkan deprem sonrası çadırlar, battaniyeler depremden 30 saat sonra bölgeye gönderilebilmiş; enkazdan kurtarma çalışmalarında eleman ve ekipman eksikliği, yetersizlik, depremzedeye gıda, yiyecek desteğinde gecikmeler isyan ettirmişti.

Depremin 3. gününde Kahramanmaraş'a giden Erdoğan askeri kışladan hemen çıkarmadığı ve madencileri bölgeye yollamadığı için tepki çekmişti.

10 BİN LİRA VE TOKİ DEMİŞTİ

Bölgede açıklama yapan Erdoğan, depremlerden etkilenen ailelere 10 bin lira destek verileceğini açıklamış; henüz deprem bölgelerinde enkaz çalışmaları kapsamlı bir şekilde yapılmamış, depremzedeler için birçok kentte çadır dahi kurulmamışken Erdoğan, TOKİ sözü vermişti.

"DEPREM BÖLGESİNE SEL OLUP AKTIK"

Erdoğan, Hatay'daki çadır kenti ziyaret ettikten sonra yaptığı konuşmada depremin yaşandığı gün ve takip eden birkaç gün için "kış şartları" demiş; "deprem, ulaşım ve haberleşme alt yapısına ciddi zarar vermişti. Buna rağmen devlet olarak tüm gücümüz ve personelimizle bir an önce depremzede vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Yıkıntıların altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma ekiplerini seferber ettik.

Devlet ve millet hep beraber, tek yürek, tek bilek olarak deprem bölgesine doğru adeta sel olup aktık. Kamu görevlileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, gönüllüleriyle, ferdi olarak yardıma gelenlerle birlikte, neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde vazife üstlendi” ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler
Akşener'in kürsüye çıkardığı depremzedenin anlattıkları boğazları düğümledi
Depremzede: AFAD 3 gün sonra geldi çadırları biz kurduk. Mansur Yavaş ekibini yığdı Hatay Havalimanı'nı onarıp açtı
Erdoğan: Deprem bölgesine sel olduk aktık
Bombayı yine sosyal medya patlattı: İstanbul ve Türkiye’de 20 yıldır depreme karşı yapılan hazırlık ve tedbirler
Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Son Haberler
Küresel piyasalarda gözler Avrupa Merkez Bankası ECB'de Ekonomi
Küresel piyasalarda gözler Avrupa Merkez Bankası ECB'de
‘Yok artık’ dedirten görüntüler. Asker eğlencesinde tüneli trafiğe kapadılar Güncel
‘Yok artık’ dedirten görüntüler. Asker eğlencesinde tüneli trafiğe kapadılar
Otobüs şoförünün refleksi hayat kurtardı Güncel
Otobüs şoförünün refleksi hayat kurtardı
Korona bitmişken bir de bu çıktı. Nadir görülen salgın hızla yayılıyor Sağlık
Korona bitmişken bir de bu çıktı. Nadir görülen salgın hızla yayılıyor
Diyanet çocuk evliliğinde sorun görmedi Siyaset
Diyanet çocuk evliliğinde sorun görmedi
Yeşil Sol Parti milletvekili adayı tutuklandı Güncel
Yeşil Sol Parti milletvekili adayı tutuklandı
IŞİD, Demokratik Kongo'da 6 sivili katletti Dünya
IŞİD, Demokratik Kongo'da 6 sivili katletti