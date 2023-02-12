Depremde hayatını kaybeden vatandaşın cenaze namazı böyle kılındı. Unutursak kalbimiz kurusun...

merkezli ve 10 ilde meydana gelen deprem sonucu 20 bin 665 kişi hayatını kaybederken 80 bin 88 kişi yaralandı. Deprem çalışmaları sürerken, yaşamını yitiren binlerce insanlardan birkaçının cansız bedenleri işte böyle uğurlandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta üst üste meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen deprem gelişmesinde, arama ve çalışma ekipleriyle birlikte gönüllülerinde bulunduğu çalışmalar devam ediyor.

Deprem bölgesinde birkaç vatandaş tarafından cansız bedenleri kefenlenip arabanın üzerine konularak, küçük bir karton üzerinde cenaze namazı kılındı. O görüntüler böyle kaydedildi.