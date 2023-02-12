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Barış Atay Erdoğan’a bu sözlerle yüklendi: Sen konuşma yapacaksın diye afet bölgesinde ambulanslar 10 saat bekledi

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay, deprem bölgesine ziyarete giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert sözlerle yüklendi. Atay, “Afet bölgesinde ambulanslar 10 saat bekledi sen burada 2 dakika konuşma yapacaksın diye” şeklinde konuştu.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 19:16
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Barış Atay: Erdoğan konuşma yapacak diye ambulanslar 10 saat bekledi

Barış Atay Erdoğan’a bu sözlerle yüklendi: Sen konuşma yapacaksın diye afet bölgesinde ambulanslar 10 saat bekledi
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Depremin vurduğu kentlerden memleketi Hatay’da bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Barış Atay, Halk TV canlı yayınında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgeye yaptığı ziyaretin afete ilişkin faaliyetleri aksattığını belirtti.

Halk TV'de Serhan Asker'in sunduğu ve deprem bölgesindeki durumun ekranlara getirildiği yayının konuğu olan Hatay Milletvekili Barış Atay, deprem bölgesindeki ihmallere ve Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi.

Barış Atay, “Her depremde yağma konuşuyoruz. İnsanların enkaz altında kaldığını, zamanında ve sağlıklı çıkarılamadığını konuşuyoruz. Biz ilk çağda yaşamıyoruz ki! Bir yerde ders alıp artık ne yapılacağının öğrenilmesi gerekir. Bunun iki yolu olur. Ya her afeti yaşayıp hiçbir şey yapmayan siyasi iktidar aptaldır. Ya da kötü niyetlidir. Bunu başka bir açıklaması olamaz ki! 25 yılda insan ne olduğunu anlamaz mı!” ifadelerini kullandı.

“BUNU HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM”

Atay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben kötü niyetli olduğunuzu düşünüyorum bu arada. Burada bakarak söylüyorum. Erdoğan çıkıp bir iki provokatör diye bizi hedef göstermiş ya ben buradayım. Burada yaşıyorum. Sense buraya geldiğinde bütün şehrin trafiğini kilitledin. Afet bölgesinde ambulanslar 10 saat bekledi sen burada 2 dakika konuşma yapacaksın diye. Eğer izleyecekse gözlerinin içine bakarak konuşuyorum: Ben Barış Atay. Burada yaşadım, burada büyüdüm. Benim ailem dün buradan gitmek zorunda kaldı, ne zaman döneceğini bilmeden. Burada 2 dakika konuşabilmek için bütün şehri kilitledin sen. Bunu hayatım boyunca unutmayacağım. Unutturmayacağım da!”

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