Yılmaz Özdil deprem bölgesinde yaşanan medya skandallarına isyan etti: Hükümete yalakalık yapayım derken tarihin en büyük vebalini alıyor

Depremin 7. gününde HaberTürk canlı yayın yaparken kameralarının yanına gelen bir vatandaş gazetecilere isyan etti. Annesinin ve kardeşinin enkaz altında olduğunu söyleyen depremzede kadın, kameraların çalışma olmayan yerleri çekmediğini söyleyerek tepki gösterdi.

"ÇALIŞMA VAR DİYE BURAYI ÇEKİYORSUNUZ"

Depremzede kadın, "Burada gördüğünüz 500 tane adam, bir tanesi orada yok. Benim annem orada enkaz altında, siz haberci olarak burayı mı çekiyorsunuz! Neden çalışma olmayan yeri çekmiyorsunuz? Annem kardeşimle ikinci katta, neden çekmiyorsunuz orayı, habercilik bu mu! Çalışma var diye siz burayı çekiyorsunuz, benim annem orada, bir tane çalışan yok!" diyerek sinir krizi geçirdi.

"TARİHİN EN BÜYÜK VEBALİNİ ALIYOR"

Söz konusu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Yılmaz Özdil paylaşımına şu notu düştü:

"Medya camiası hükümete yalakalık yapayım derken, aman sarayın hışmına uğramayayım derken, tarihin en büyük vebalini alıyor…"