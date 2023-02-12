Kahramanmaraş depremi İstanbul’u hatırlattı. İlçeler domino taşları gibi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık olan ve birçok ilimizin büyük yıkımlarla karşılaştığımız 7,7 büyüklüğündeki deprem ve daha sonrası 7,6 şiddetindeki depremler sonrası Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu bir kez daha hatırladık.

“YA İSTANBUL’DA BİR DEPREM OLSA?”

Yeniçağ gazetesi yazarlarından Mehmet Faraç sosyal medya hesabından olası İstanbul depremine dikkat çekerek “ya İstanbul’da bir deprem olsa?” diye sordu.

Faraç paylaşımında “Bırakın yeşil alanı, ufacık bir boşluk yok. Deprem olduğunu düşünsenize, kaçacak yer yok! Hadi bilim adamlarının çığlıklarına rağmen 1999 depreminden sonra Maraş'tan Adıyaman'a kadar hiç önlem alınmamış, peki ya İstanbul’da bir deprem olsa? İşte Bağcılar, Esenyurt!” ifadelerini kullandı.

ZEMİNİN GEVŞEK AMA 30-40 KATLI BİNALAR GÖREBİLİYORUZ

emlakhaberi’nden Kadir Özel’in derlediği bilgiler doğrultusunda “Esenyurt Geneline bakıldığında her mahallede yüksek katlı binalar mevcut Gökevler Mahallesi ismiyle anılan bir mahalle zeminin gevşek olduğu bölgede 30-40 katlı binalar görebiliyoruz.

Koza Mahallesi Tem yolunun diğer tarafında kalmasına rağmen son yıllarda yabancı vatandaşları ülkemize göç etmesiyle birlikte adeta yabancı mahallesine dönmüş ve çok yüksek katlı binaları burada da görmekteyiz.

Necip Fazıl Kısakürek mahallesinde ise bütük kısa katlı mahalle modeliyle yapılmış binaların içinde sanki ben buradayım diye bağıran blokları görmekteyiz yine bu mahallede özellikle Nijeryapı vatandaşlarının ikameti haline gelmiş bir yerleşim yeridir.

En fazla yüksek katlı binaların bulunduğu Yeşilkent ve Talatpaşa mahalleri çok yoğunluğun olduğu bir yerleşim alanlarına sahip bir deprem olması durumunda en çok hasarın olacağı yerleşim yerlerinin başında gelmektedir.

İstanbul İli Esenyurt ilçesi Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2022) çalışmalarında deprem kayıp tahminlerinde kullanılacak yer hareketleri üç farklı yaklaşım ile edilmiştir.

Birinci yaklaşım, Marmara Denizi içinde yer alan faylardan kırılması muhtemel olan seğmenler üzerinde meydana gelecek senaryo depreminin neden olacağı yer hareketlerini yer hareketi tahmin denklemleri yardımıyla deterministtik olarak hesaplanmasıdır.

İkinci yöntem, olasılıksa deprem tehlike analizi ile farklı geri dönüş sürelerine karşılık gelen (sık, nadir, çok nadir gibi) yer hareketi dağılımlarının elde edilmesidir. Kullanılan üçüncü yöntem ise olasılıksa deprem yer hareketini ayrıştırılması sonucunda deprem tehlikesine en fazla katkıda bulunan seğmenlerde yer hareketi benzetim yöntemleri kullanılarak fay kırılma yönü, fay üzerinde yer değiştirme dağılımın etkisi gibi parametrelerin yer hareketi dağılımı üzerindeki mekânsal etkilerinin de göz önüne alındığı benzetim yaklaşımıdır. Risk analizlerine yönelik olarak deprem yer hareketi tahminlerinde yerel zemin koşullarının göz önüne alınması gereklidir.