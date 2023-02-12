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  •  Erdoğan ‘İmar barışı ile sorunları çözdük’ diye müjde veriyor. Evler kağıt gibi yıkıldı

 Erdoğan ‘İmar barışı ile sorunları çözdük’ diye müjde veriyor. Evler kağıt gibi yıkıldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 kentte büyük yıkıma neden deprem felaketi sonrası imar affı yeniden tartışmaya açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imar affı ile ilgili ‘Sorunları çözdük’ şeklinde müjde vermesi bir kez daha gündem oldu. Deprem felaketi sonrası evler kağıt gibi yıkıldı.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 20:30
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 Erdoğan ‘İmar barışı ile sorunları çözdük’ diye müjde veriyor

 Erdoğan ‘İmar barışı ile sorunları çözdük’ diye müjde veriyor. Evler kağıt gibi yıkıldı
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 deprem 10 kentte büyük yıkıma neden oldu. Depremde son açıklamaya göre 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti.

Depremde başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere yaşanan büyük yıkım 2018’de yapılan Cumhurbaşkanı seçimi öncesi çıkarılan imar affını bir kez daha tartışmaya açtı. Türkiye çapında 3 milyon 152 bin yapı kayıt belgesinin verildiği imar affı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjde dolu sözleri ortaya çıktı.

Erdoğan, Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep’te büyük tartışmalara neden olan afla ‘sorunların çözüldüğünü’ söylemişti.

Erdoğan’ın ‘sorunları çözdük’ dediği kentlerde yaşanan depremlerde çok sayıda ev yerle bir oldu. Depremlerden en çok Hatay ve Kahramanmaraş etkilenirken Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Diyarbakır gibi kentlerde de büyük yıkıma neden oldu.

Yıkılan evlerin yapılış şekli ve yönetmeliklere uygun olup olmadığı konusunda soruşturmalar başladı.

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