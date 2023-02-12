Enkaz altında iki canımızı kurtaran köpek Proteo için tören düzenlendi

Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem bölgesinde arama kurtarma görevi yapan Meksika'lı ekibin parçası; köpek Proteo, çalışmalar sırasında hayatını kaybetti.





Türkiye‘yi vuran Maraş merkezli depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekipleri yardıma geldi. Ekiplerin çoğunun yanında eğitimli köpekleri de bulunuyordu.

Bu köpeklerin arasında bulunan Proteo‘nun çalışmalar sırasında yaşamını yitirdiği açıklandı. Arama kurtarma köpeği Proteo'nun nasıl öldüğü henüz bilinmiyor.

MEKSİKA'DAN 16 KÖPEK GELDİ

Meksika’nın başkenti Mexico City’den ekiplerle birlikte gelen 16 eğitimli köpek Türkiye’ye ulaşmıştı.

Sık sık depremlerin yaşandığı Meksika, uzman sivil ve askeri arama kurtarma ekiplerine sahip. Arama kurtarma çalışmalarında aktif rol alan köpekler, 2017’de Meksika’da yaşanan depremde insanların kurtarılmasında büyük rol oynamıştı.

Bu köpeklerden biri olan Frida‘nın, donanma yetkililerine göre Meksika, Haiti, Guatemala ve Ekvador‘da 12 kişiyi kurtardığı biliniyor.

PROTEO İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Meksika Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Büyük yol arkadaşımız köpeğimiz Proteo'yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Türkiye'deki kardeşlerimizin aranması ve kurtarılmasında Meksika Delegasyonu'nun bir üyesi olarak görevini yerine getirdin. Kahramanca çalışman için teşekkür ederiz" denildi.

Deprem sonrası 2 kişiyi kurtarırken hayatını kaybeden Meksika arama kurtarma köpeği Proteo için tören düzenlendi.