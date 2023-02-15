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Depremzedelere yardım götürdü, dönüş yolunda kazada hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’taki afetzedelere yardım malzemeleri götüren ve İzmir’e dönüş yolunda Uşak’ta tarlaya yuvarlanan kamyonette bulunan İzmirli Dilay Ceviz (33) yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan ve bölgeye yardım için giden 2 arkadaşı ise yaralandı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 09:51
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Depremzedelere yardım dönüşü yolunda kazada hayatını kaybetti

Depremzedelere yardım götürdü, dönüş yolunda kazada hayatını kaybetti
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 İl de binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan depremler sonrası afet bölgelerine insani yardımlar hız kesmeden sürüyor.

İzmirli Dilay Ceviz (33) de üyesi olduğu İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyeleriyle birlikte topladıkları yardım malzemelerini 4 araca yükleyip, Kahramanmaraş’taki afetzedelere ulaştırmak üzere geçtiğimiz cumartesi akşamı arkadaşları ile İzmir’den yola çıktı.

ALDIKLARI MALZEMELER İLE AFET BÖLGESİNE GİDECEKLERDİ

Depremin merkez üssüne ulaşan ve burada yardım malzemelerini arkadaşlarıyla birlikte dağıtan Dilay, İzmir’de toplanan yardımları almak için dernek üyesi beraberindeki Serhat K. (45) ve Mustafa S. (39) ile birlikte İzmir’e dönme kararı aldılar.

Dün öğle saatlerinde Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Serhat K. (45) kontrolündeki 10 BF 884 plakalı kamyonet, sürücüsünün henüz belirlenmeyen sebepten dolayı direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp tarlaya uçtu.

KURTARILAMADI

Kazada İzmirli Dilay hayatını kaybederken, arkadaşları Serhat K. ile Mustafa S., yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Buradaki tedavisinin ardından Serhat K., İzmir’de bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ YARDIM MALZEMELERİ KAMYONETE YÜKLENİRKEN...

İzmirli Dilay’ın son görüntüleri ise yürek dağladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; Dilay’ın afetzedeler için toplanan yardım malzemelerinin kamyonete yüklendiği esnada arkadaşlarına yardım ettiği görülüyor.

Öte yandan İzmirli Dilay’ın, bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

DEPREMDE CAN KAYBI ARTIYOR

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremde 10 il yıkıldı. 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildi. En son açıklanan verilere göre can kaybı 35 bin 418 , yaralı sayısı ise 105 bin 505.(AA)

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