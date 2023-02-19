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Facianın boyutunu Çin'in uyduları görüntüledi

Ülkemizde meydana gelip 11 ili beraberinde etkileyen deprem felaketini Çin'in uyduları görüntüledi. 2019 ve 2023 yılları arasındaki farkı gözler gönüne seren fotoğraflarda depremin boyutu bir kez daha ortaya çıktı.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 09:04
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Depremin etkisinin Çin'in uyduları kaydetti

Facianın boyutunu Çin'in uyduları görüntüledi
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Türkiye, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerle sarsılırken Çin’in gönderdiği uydulardan gelen görüntüler ise durumun boyutunu gözler önüne serdi.

Çin merkezli sektöre medya kuruluşu China Space News'te yer alan habere göre, Çin’in Türkiye’deki arama-kurtarma çalışmalarının daha iyi analiz edilmesi için uydular gönderdiğini duyurarak bu uydulardan elde edilen görüntüleri paylaştı.

 

Deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları için sentetik görüntüleme radar sistemini kullanan Çinli bilim insanları iki uydudan veri aldığını açıkladı. Bu uyduların genelde ormanlaştırma, haritalanma ve doğal afetleri engellemek için kullanıldığı belirtildi.

Mikrodalga görüntüleme radar sistemine sahip olan bu cihazların yüzeyin yüksek çözünürlüklü mikrodalga görüntülerini çekebildiği de aktarıldı. 10 Şubat’ta onlarca yüksek çözünürlüklü görüntü çekildiği ve bu bilgilerin Türk yetkililerin yanı sıra bölgedeki Çinli arama-kurtarma ekipleriyle de paylaşıldığı aktarıldı. Bu sayede arama-kurtarma çalışmalarında yardımcı olunduğu da aktarıldı.

İŞTE 2019 VE 2023 ARASINDAKİ FARK

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