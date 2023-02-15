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Yıkımın büyüklüğünü Ruslar yayınladı. Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos paylaştı

Rusya Federal Uzay Ajansı, depremlerin etkilediği Antakya'nın uydu görüntülerini paylaştı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 17:17
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Yıkımın büyüklüğünü Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos paylaştı

Yıkımın büyüklüğünü Ruslar yayınladı. Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos paylaştı
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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Türkiye'de depremin Hatay'ın Antakya ilçesindeki etkisinin büyüklüğünü gösteren uydu görüntülerini paylaştı.

AA'nın aktardığına göre Roscosmos'tan yapılan açıklamada, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın talebi üzerine, Türkiye'deki depremin yaşandığı bölgelere teknik destek verildiği belirtildi.

Türkiye'nin güneydoğu bölgelerinde uzaydan izleme yapıldığına işaret edilen açıklamayla birlikte Kanopus-V uydusundan çekilen ve Hatay'ın Antakya ilçesindeki yıkımın büyüklüğünü gösteren görüntüler paylaşıldı.

Roscosmos, daha önce de Türkiye'de depremden etkilenen Hatay'ın Tepehan köyündeki tektonik değişimin büyüklüğünü gösteren uydu görüntüleri yayınlamıştı.

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