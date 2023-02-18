18 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi

Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi

Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü, Kahramanmaraş depreminden iki gün önce uyduların ani ve keskin hava değişiklikleri tespit ettiğini ifade etti.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 09:51
Takip Et

Ruslardan Kahramanmaraş depremi için büyük iddia: İki gün önce tespit ettik

Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
+
Aa
-

Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü Baş Araştırmacısı Dr. Sergei Pulinets, Moskova merkezli Life dergisine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki depremden kısa bir süre önce atmosferik anomaliler tespit edildiğini açıkladı.

Fizik ve matematik bilimleri doktoru Pulinets, ilk sarsıntıdan iki gün önce bölgedeki nem oranının aniden yüzde 100'den neredeyse yüzde 35'e düştüğünü ve bunun, depreme yatkın bölgelerde, depremin açık bir habercisi olarak kabul edildiğini iddia etti.

Dr. Pulinets, bu duruma şöyle bir açıklama getirdi:

DEPREM VE NEM ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Depremler beklenmedik olaylar gibi görülür, ancak yıkımın yaşanacağı alandaki kabuk, felaketten birkaç gün önce yavaş yavaş çatlamaya başlar. Bu çatlaklardan, Dünya'nın iç kısmından yüzeye çeşitli gazlar yükselir. Bunlar çoğunlukla karbondioksit, metan, hidrojen ve helyumdur, ancak radon adı verilen radyoaktif gazın bir kısmı da bu çatlaklardan kaçar. Radon, uranyumun bozunmasıyla toprakta oluşur ve atmosferdeki parçacıkları etkileme konusunda özel bir yeteneğe sahiptir. Zira onları iyonize eder, yani onunla etkileşime girdiğinde, havadaki maddelerin atomları ya bir elektron kaybeder ya da tam tersine fazladan bir elektron kazanır.

İyonlar, havada her zaman mevcut olan su buharının yoğunlaşma merkezleridir ve bu durum, depremlerden önce artış gösterir. Çok fazla radon açığa çıkar. Devamında iyonlar üzerinde su yoğunlaşır ve sonuç olarak nem düşer. Yoğunlaşma süreci, daha önce hava partiküllerinde depolanmış olan gizli ısıyı açığa çıkarır...

"VERİLER UYDULARDAN ELDE EDİLDİ..."

Dr. Polinets'e göre, deprem öncesi depremin merkez üssünde, nem oranındaki düşüşle birlikte sıcaklıkta da bir artış kaydedildi.

Tüm bu verilerin, benzer sıcaklık ve nem anomalilerini düzenli olarak kaydeden uydulardan elde edildiğini belirten Polinets, sözlerini şöyle bitirdi:

Bu bilgiler sadece bilim insanları arasında dolaşıyor ve hiçbir sorumlu kurum bunları kullanmıyor...

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. ''Cenazeme gelirlerse taşlayın''
1
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. ''Cenazeme gelirlerse taşlayın''
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. ''Cenazeme gelirlerse taşlayın''
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
2
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
3
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
4
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Birinin yardımseverliği dünyaca alkışlandı… Diğeri ülkesinde hakarete uğradı
5
﻿Birinin yardımseverliği dünyaca alkışlandı… Diğeri ülkesinde hakarete uğradı
﻿Birinin yardımseverliği dünyaca alkışlandı… Diğeri ülkesinde hakarete uğradı
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
6
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
7
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Xiaomi 13’ün Avrupa fiyatı sızdı. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Xiaomi 13’ün Avrupa fiyatı sızdı. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Xiaomi 13’ün Avrupa fiyatı sızdı. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Alman şirketinden depremzedelere 1368 jeneratör
﻿Alman şirketinden depremzedelere 1368 jeneratör
﻿Alman şirketinden depremzedelere 1368 jeneratör
﻿Katarakt ameliyatı olanların beyni daha genç kalıyor
﻿Katarakt ameliyatı olanların beyni daha genç kalıyor
﻿Katarakt ameliyatı olanların beyni daha genç kalıyor
﻿Uzmanından “Çocukların da yas tutmasına izin verin” önerisi
﻿Uzmanından “Çocukların da yas tutmasına izin verin” önerisi
﻿Uzmanından “Çocukların da yas tutmasına izin verin” önerisi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.