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Depremin şok eden görüntüsü

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde deprem anı dehşete düşürdü. Evin içinde çekilen görüntülerde korku yaşayan vatandaşların çığlıkları kameraya yansırken "Ağlama anne, baba çok deprem oluyor. Allah'ım sen bizi koru." sözleri yürekleri parçaladı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 11:51
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Depremin şok eden görüntüsü

Depremin şok eden görüntüsü
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye’yi büyük üzüntüye boğdu. 

Deprem sonrasında herkes gelecek güzel haberlere yoğunlaşırken depremin şiddetini gösteren bir görüntü daha ortaya çıktı. 

Görüntülerde deprem anında evin içinde yaşanan korku ve panik kameraya yansırken insanların depremin şiddeti kameraya yansıdı. 

Deprem esnasında “Ağlama anne, baba çok deprem oluyor. Allah'ın sen bizi koru. La havle vela kuvvete illa billahil” sesi duyuldu.

 

 

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﻿Depremin şok eden görüntüsü
﻿Depremin şok eden görüntüsü
﻿Depremin şok eden görüntüsü
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