3 milyonluk daireler ilk yılında yıkıldı. Depreme dayanıklı diye satıldı

Malatya'da "depreme dayanıklı" denilerek satılan Asur Konutları, ilk depremde yerle bir oldu. O anlar kameraya yansıdı.3 milyonluk daireler "Depreme dayanıklı" diye reklam yapmışlar

Malatya’da dairelerin ortalama 3 milyon TL’ye satıldığı ve yeni inşa edilen Asur Sitesi’nin depremde çöktüğü ifade edildi. Üstelik site için 'depreme dayanıklı' ifadelerinin kullanıldığı ortaya çıktı.

Satılık ilanında binanın 1 yaşında olduğu ve deprem yönetmeliğine uygun yapıldığı yer alıyordu. Asur Sitesi’ni inşa eden İs-HAK İnşaat, kendi internet sitesinde yaptığı tanıtımda da “Son Deprem Yönetmeliğine uygun betonarme proje, Depreme dayanıklı Radye Temel, C-35/40 beton” cümlelerini kullanmıştı. Binanın çökmesinin ardından dairenin satışına ilişkin ilanın internet sitesinden kaldırıldığı görüldü.

DÜKKÂNI SUÇLADILAR

Binanın yıkılmasının ardından İs-HAK İnşaat’a internet sitesindeki WhatsApp numarasından ulaşıp, deprem yönetmeliğine uygun yapılan binanın neden çöktüğünü sorduk. Verilen cevapta, “A blok dükkân kaynaklı. Çok üzgünüm. Dükkân yüksekliği 7 metre olan bir blokta yıkım olmuş. Tek tesellimiz ikinci depremde boş olması ve enkaz altında kimsenin olmaması” denildi. Dükkanın 7 metre olmasının deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığı, bina yapılırken mi dükkanın 7 metre olarak yapıldığı, ya da sonradan mı 7 metreye yükseltildiğine ilişkin sorular ise yanıtsız kaldı.