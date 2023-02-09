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3 milyonluk daireler ilk yılında yıkıldı. Depreme dayanıklı diye satıldı

Malatya’da yeni yapılan konutlar böyle çöktü. Malatya'da "depreme dayanıklı" denilerek satılan Asur Konutları, ilk depremde yerle bir oldu.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 10:28
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Depreme dayanıklı diye satıldı. 3 milyonluk daireler ilk yılında yıkıldı

3 milyonluk daireler ilk yılında yıkıldı. Depreme dayanıklı diye satıldı
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Malatya'da "depreme dayanıklı" denilerek satılan Asur Konutları, ilk depremde yerle bir oldu. O anlar kameraya yansıdı.3 milyonluk daireler "Depreme dayanıklı" diye reklam yapmışlar

Malatya’da dairelerin ortalama 3 milyon TL’ye satıldığı ve yeni inşa edilen Asur Sitesi’nin depremde çöktüğü ifade edildi. Üstelik site için 'depreme dayanıklı' ifadelerinin kullanıldığı ortaya çıktı.

Satılık ilanında binanın 1 yaşında olduğu ve deprem yönetmeliğine uygun yapıldığı yer alıyordu. Asur Sitesi’ni inşa eden İs-HAK İnşaat, kendi internet sitesinde yaptığı tanıtımda da “Son Deprem Yönetmeliğine uygun betonarme proje, Depreme dayanıklı Radye Temel, C-35/40 beton” cümlelerini kullanmıştı. Binanın çökmesinin ardından dairenin satışına ilişkin ilanın internet sitesinden kaldırıldığı görüldü.

DÜKKÂNI SUÇLADILAR

Binanın yıkılmasının ardından İs-HAK İnşaat’a internet sitesindeki WhatsApp numarasından ulaşıp, deprem yönetmeliğine uygun yapılan binanın neden çöktüğünü sorduk. Verilen cevapta, “A blok dükkân kaynaklı. Çok üzgünüm. Dükkân yüksekliği 7 metre olan bir blokta yıkım olmuş. Tek tesellimiz ikinci depremde boş olması ve enkaz altında kimsenin olmaması” denildi. Dükkanın 7 metre olmasının deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığı, bina yapılırken mi dükkanın 7 metre olarak yapıldığı, ya da sonradan mı 7 metreye yükseltildiğine ilişkin sorular ise yanıtsız kaldı.

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Vatandaş
9.02.2023 10:50
3 kuruşluk evleri 3 milyona satan vicdansız zalimler.  
 
Teist
9.02.2023 10:41
Bu binaları yapan kişi oyunu kime verdi ve verecek? bu binaları seküler insanlar yapsaydı kesinlikle yıkılmazdı.Tanrısız, peygambersiz, kutsal kitapsız Japonya'da 9 şiddetinde bile binalar yıkılmıyor  
 
sorgulayan
9.02.2023 10:34
Malatya da 3 milyona ev mi satılır? ya da orada yaşayan insanlar bu paraya ev olur mu diye hiç mi sorgulamazlar?  
 
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