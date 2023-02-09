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Cenazesini kendi çabalarıyla çıkaran vatandaşın isyanı: Oy isteyeceksiniz. Allah sizden hesap sorar

Kahramanmaraş’ta enkaz altındaki yakınının cenazesini kendi imkanlarıyla çıkaran depremzede vatandaş ‘’kapıma gelip benden oy isteyeceksiniz. Allah sizden hesap sorar’’ dedi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 11:26
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Depremzede vatandaş isyan etti: Allah sizden hesap sorar inşallah

Cenazesini kendi çabalarıyla çıkaran vatandaşın isyanı: Oy isteyeceksiniz. Allah sizden hesap sorar
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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 6 Şubat depremlerinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin üzerinden dört gün geçti. Ölü sayısı her geçen an artmaya devam ediyor. Can kaybında son sayı 12 bin 391 oldu. Vatandaşlar saatlerle yarışarak enkaz altında olan yakınlarını kurtarmaya çalışmaya devam ediyor.

Yıkımı en ağır şekilde hisseden illerin başında Kahramanmaraş geliyor. Yardımların ve ekiplerin yetersiz kaldığı deprem bölgelerinde vatandaş enkaz altında kalan yakınlarının cenazelerini kendi imkanlarıyla çıkarıyor.

‘ALLAH SİZDEN HESAP SORAR’

Arama kurtarma ekiplerinin yetersizliği ve bir türlü gelmeyen yardım destekleri depremzedeleri isyan ettirmiş durumda. Umutları azalan vatandaşlar cenazelerini de kendi imkanlarıyla çıkarmak zorunda kalıyor.

Kahramanmaraş’ta kendi çabalarıyla bir yakınının cenazesini enkazdan çıkaran vatandaş ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi, ‘’Yayınlayın, sizden rica ediyorum. Duysun bütün ülke. Ülkeyi yöneten insanlar duysun. Buranın yedi tane milletvekili var. Nerede bunlar nerede? Yarın gelip benden oy isteyeceksin. Kim ne diyecek bu cenaze hakkında? Allah sizden hesap sorar bir gün inşallah’.

YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER

Cenaze aracı ve herhangi bir yetkilinin olmadığı anlaşılan görüntülerde yaşlı adam, siyah bir torbaya koyduğu cansız bedeni özel aracına yerleştirdikten sonra yiyecek yardımı teklifinde bulunan muhabirin davetine teşekkür ederek oradan uzaklaştı. Bu görüntüleri izleyen herkes gibi muhabir de gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

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R.y
9.02.2023 12:23
Allah esas böyle zamanda oy hesabı yapandan hesap soracak Sen nasıl bir gazetecisin bu fesat fitne niye.Bunun ne kadar büyük bir imtihan olduğnu anlamıyormusun..YÜREĞİ YANMIYAN VARMI.  
 
Din 'i Alet edenlere
9.02.2023 12:02
1.Gördün mü o, dini yalan sayanı? 2. İşte odur yetimi itip kakan 3. Yoksulu doyurmayı özendirmez o. 4. Vay haline o namaz kılanların ki, 5. Namazlarından gaflet içindedir onlar!  
 
SAPERE AUDE-AKLINI KULLANMAYA CESARETİN OLSUN
9.02.2023 11:51
Artçılar da bina üzerimize yıkılmasın diye arabalarımızı evlerden uzağa çektik. Oto içinde evlerin yıkılmasını izledik.Siyaset derdindemiyiz. Bırakın siyaseti. Zaman birlik zamanı.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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