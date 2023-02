Cenazesini kendi çabalarıyla çıkaran vatandaşın isyanı: Oy isteyeceksiniz. Allah sizden hesap sorar

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 6 Şubat depremlerinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin üzerinden dört gün geçti. Ölü sayısı her geçen an artmaya devam ediyor. Can kaybında son sayı 12 bin 391 oldu. Vatandaşlar saatlerle yarışarak enkaz altında olan yakınlarını kurtarmaya çalışmaya devam ediyor.

Yıkımı en ağır şekilde hisseden illerin başında Kahramanmaraş geliyor. Yardımların ve ekiplerin yetersiz kaldığı deprem bölgelerinde vatandaş enkaz altında kalan yakınlarının cenazelerini kendi imkanlarıyla çıkarıyor.

‘ALLAH SİZDEN HESAP SORAR’

Arama kurtarma ekiplerinin yetersizliği ve bir türlü gelmeyen yardım destekleri depremzedeleri isyan ettirmiş durumda. Umutları azalan vatandaşlar cenazelerini de kendi imkanlarıyla çıkarmak zorunda kalıyor.

Kahramanmaraş’ta kendi çabalarıyla bir yakınının cenazesini enkazdan çıkaran vatandaş ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi, ‘’Yayınlayın, sizden rica ediyorum. Duysun bütün ülke. Ülkeyi yöneten insanlar duysun. Buranın yedi tane milletvekili var. Nerede bunlar nerede? Yarın gelip benden oy isteyeceksin. Kim ne diyecek bu cenaze hakkında? Allah sizden hesap sorar bir gün inşallah’.

YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER

Cenaze aracı ve herhangi bir yetkilinin olmadığı anlaşılan görüntülerde yaşlı adam, siyah bir torbaya koyduğu cansız bedeni özel aracına yerleştirdikten sonra yiyecek yardımı teklifinde bulunan muhabirin davetine teşekkür ederek oradan uzaklaştı. Bu görüntüleri izleyen herkes gibi muhabir de gözyaşlarını tutmakta zorlandı.