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1999 depreminde bir tane Veli Göçer vardı şimdi yüzlerce çıktı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde depreme dayanıklı diye satılan binalar da yıkıldı. Bu binaların müteahhitlerine uygulanması gereken yaptırımlar merak edilirken, yıkılan binalar akıllara 1999 depreminde Yalova'da 195 kişinin ölümüne sebep olan binaların müteahhidi Veli Göçer'i getirdi. 

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 11:32
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2023'te yüzlerce Veli Göçer çıktı

1999 depreminde bir tane Veli Göçer vardı şimdi yüzlerce çıktı
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Kahramanmaraş'da meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde yıkıcı etkiler yarattı. Evler kağıttan kaleler gibi çöktü, insanlar enkaz altında kaldı. 8 kere uygulanan imar affı ve yıkılan evlerin önemli bir bölümünün 3-5 yıllık yeni binalar olması tartışma yarattı. Kahramanmaraş depreminde yıkılan binalar akıllara Veli Göçer'i getirdi.

1999 depreminde Yalova'da kum gibi dağılan binalardan bir bölümünün sorumlusu olan müteahhit Veli Göçer, 195 kişinin ölümüne sebep olmaktan yargılanmış aldığı 18 yıl 9 ay hapis cezasının sadece 7,5 yılını yatmıştı. 

2023'ün Veli Göçer'lerinin bina diye sattıkları mezarlardan bazıları şöyle:

MALATYA'DA DEPREME DAYANIKLI DİYE SATILAN BİNALAR

Malatya’da depreme dayanıklı diye satılan dairelerin ortalama 3 milyon TL’ye satıldığı haberlere konu olan Asur Sitesi’nin bir bloku da artçı depremde çökmesi haberlere konu olmuştu.

Durumu Hürriyet'teki köşesinde anlatan Ayşegül Usta, "Satılık ilanında binanın 1 yaşında olduğu ve deprem yönetmeliğine uygun yapıldığı yer alıyordu.

Asur Sitesi’ni inşa eden İs-HAK İnşaat, kendi internet sitesinde yaptığı tanıtımda da 'Son Deprem Yönetmeliğine uygun betonarme proje, Depreme dayanıklı Radye Temel, C-35/40 beton' cümlelerini kullanmıştı. Binanın çökmesinin ardından dairenin satışına ilişkin ilanın internet sitesinden kaldırıldığı görüldü." ifadelerini kullandı.

HATAY'DA 3 YIL ÖNCE YAPILAN BİNA YIKILDI

Hatay'da da yeni bir bina aynı kaderi paylaştı. Açılışı 3 yıl önce yapılan "Güçlü Bahçe City" isimli site depremde enkaza döndü. İlan sitelerinde yaklaşık 3 milyon TL'ye satılan daireler depreme dayanamadı.

Sosyal medyada vatandaşlar, bu binaların yıkılmasına tepki gösterdi.

MALATYA'DAKİ BİNA ESKİ ÇIKTI

Depremin ardından ortaya çıkan ilk görüntülerde yer alan "Trend Garden Residence"ın da yeni bir bina olduğu ve depremde yıkıldığı konuşuldu. Ancak bu binanın dış cephesinin yenilenip 'residence' adı altında kullanıma sunulduğu ortaya çıktı.

ADANA'DA DEPREM ÇATLAKLARI SIVA İLE KAPATILDI

Adana'da binalarda oluşan çatlakları gizlemek için inşaatlara sıva yapıldığı ortaya çıktı. Görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Sıva yapıldığını cep telefonu kamerasıyla çeken vatandaşlar ise "Allah belanızı versin" sözleriyle olaya sert tepki gösterdi.

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Din 'i Alet edenlere
9.02.2023 12:01
1.Gördün mü o, dini yalan sayanı? 2. İşte odur yetimi itip kakan 3. Yoksulu doyurmayı özendirmez o. 4. Vay haline o namaz kılanların ki, 5. Namazlarından gaflet içindedir onlar!  
 
Uzay Fenercioğlu
9.02.2023 11:57
Ağla güzel ve mahsun yurdum, ağla. Tuz koktu, Su kirlendi. Gözyaşları ile yıkayıp temizleyin ülkeyi. Gözyaşları ile can suyu verin yeni fidanlara. Tek temiz bu kaldı elimizde.  
 
bir çürük elmayı kasaya bırak
9.02.2023 11:49
kamyonlarca meyve çürüsün.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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