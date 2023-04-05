Depremzede kadının enkaz başında feryadı yürekleri dağladı: 5 aylık bebeğim 5 yaşındaki melekler gibi kızım

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda 11 ilde can kaybı resmi rakamlarca 50 bin 399 olarak açıklanırken, yüz binden fazla insan da depremden yaralı olarak kurtuldu.

Deprem bölgesinde devletin yardım göndermekte geç kaldığı ve bu sebeple ölü sayısının da arttığı iddiaları da gündemdeki yerini koruyor.

ENKAZ BAŞINDA FERYAT

Son olarak enkaz başındaki depremzede kadının feryat ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Enkaz altında çocuklarının kaldığını haykıran depremzede kadının yardım gelmediği, depremin 3. gününde yardım için gelenlerin de enkazdan bir kişinin cenazesi çıktığı için enkaz başından ayrıldığını haykırdığı görülüyor.

"BİR TANE CENAZE ÇIKTI DİYE DEFOLUP GİTTİLER"

Ortaya çıkan görüntüler de, devletin deprem bölgesinin ilk günlerindeki yardım eylemlerinde yetersiz kaldığını gözler önüne serdi.

Depremzede kadın videoda, "Beş aylık bebeğim, beş yaşındaki melekler gibi kızım, 7 yaşındaki melekler gibi oğlum. Anneleri içeride, içeride anneleri. Ses var. Üçüncü gün ses var. Bina riskli deyip girmediler. Bir tane cenaze çıktı diye defolup gittiler." diyerek isyan etti.

"ŞU KADAR TOPRAĞI ÇOK GÖRÜYORLAR BANA, YETER, ALLAH İÇİN YETER"

Kendini teskin etmek isteyen teyzeye de dert yanan depremzede, "Teyze, duymuyorlar teyze. Sesim gidene kadar bağıracağım. Beni yukarıdan, helikopterle gezip izlemeyecek. Buraya gelecek, benim bebeğimi çıkaracağım. Şu kadar toprak atacağım. Şu kadar toprağı çok görüyorlar bana. Yeter, yeter, Allah için yeter." devletin bebeğini çıkarmasını ve bebeğini gömmek istediğini haykırdığı anlar yürekleri yaktı.