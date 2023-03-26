Milyarlık ihaleler 3 günde verildi. Deprem konutlarında öncelik TOKİ'nin

İktidar, deprem felaketi sonrası henüz depremzedelerin ihtiyaçları tam olarak karşılanmadan konut ihaleleri için harekete geçti. Konut ihalelerinde ise önceliğin TOKİ’de olduğu ortaya çıktı.

Patronlar Dünyası’nda yer alan yazıda onaylanan projeler için 3-5 gün içinde ihaleye çıkıldığı belirtildi

Patronlar Dünyası’nda yer alan yazıdan ilgili bölüm şöyle:

TOKİ’nin önceliklendirme konusundaki özensizliğinin siyasi bir mülahazadan kaynaklanabileceğini düşünmek istemiyorum. Aksine ihaleleri bir an önce sonlandırma konusundaki aceleci telaşından kaynaklandığını düşünüyorum. EKAP’taki ihale sonuç ilanlarında ihale onaylarına ve ihale tarihlerine ilişkin bilgiler de yer almaktadır.

Deprem 6 Şubat sabahı meydana geldi. TOKİ’de ilk ihale onayı 17 Şubat, 2023’te alınmış. Depremden 11 gün sonra 11 ayrı projede 6 bin 124 konut için ihale onayı verilmiş. 43 ihalenin 40’nın onayları Şubat ayı içerinde karalaştırılmış.

Sahi bu projelerin fizibiliteleri ne ara yapıldı?

Değerli okur daha ilginci ne biliyor musunuz?

Bu projelerde ihale onayı alındıktan sonra 3-5 gün içerisinde ihaleye çıkılmış. İhaleler davetiye usulü.

Ortalamada 8 istekli dosya almış ve 7’si teklif vermiş.

Şunu merak ediyorum, bu istekliler ne ara bu projeleri incelemişler de tekliflerini hazırlamışlar?

Daha önce de yazdım.

TOKİ’nin kendi memnuniyet anketine göre konut sahiplerinin dörtte üçü malzeme kalitesinin beklentileri karşılamadığını söylüyor. Üçte ikisi tuvalet, banyo ve mutfağın kullanılabilirlik ve kalite açısından kullanıma uygun olmadığını söylüyor.

Yine mi aynı şeyleri yaşayacağız?

Sahi bu şehirlerde konut, dükkân ve cami ihtiyaç da okul ve hastane ihtiyaç değil mi?

Yetkililer bunların ihalelerine ilişkin bir müjde vermeyi düşünürler mi?