Doğa Rutkay ile Kerimcan Kamal plajda aşka geldi

Oyuncu Doğa Rutkay ile televizyoncu Kerimcan Kamal, dokuz yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Her sene İzmir Çeşme'de tatil yapan ünlü çift, önceki gün Çiftlikköy'de bir beachte görüntülendi.

Doğa Rutkay ile Kerimcan Kamal plajda aşka geldi

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Kerimcan Kamal ile 2014 yılında dünyaevine giren Doğa Rutkay, Temmuz 2018'de ikizleri Piraye ile Rutkay Kerim'i kucağına almıştı.

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Bu yıl Urla'dan ev almalarına rağmen Çeşme’den kopamayan ikili, geçtiğimiz gün Çiftlikköy’de bir beach'te görüntülendi.

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Sıcağa dayanmamayan ikiliden Kerimcan Kamal'ın suya tişörtle girmesi dikkat çekti. Çift, denizde romantik anlar sergiledi. Yüzdükten sonra arkadaşlarıyla sohbet eden çift, daha sonra Rutkay’ın suyun içinde eşine arkadan sarılmasıyla aşk dolu bir görüntüye imza attı.

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