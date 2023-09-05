Doğa Rutkay’dan duygusal evlilik yıl dönümü paylaşımı

Kerimcan Kamal ile 2014 yılında dünyaevine giren oyuncu Doğa Rutkay, Temmuz 2018'de ikizleri Piraye ile Rutkay Kerim'i kucağına almıştı.

Mutlu evlilikleri devam eden ünlü çift, 9'uncu evlilik yıl dönümlerini kutladı. Instagram hesabında 1.9 milyon takipçisi bulunan Rutkay, düğün gününden yaptığı bir paylaşımla eşine seslendi.

"İYİ Kİ SORDUN O GECE"

Güzel oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Dokuz sene mi geçti yani? Üstüne iki yavru mu geldi? Onlarca hayal, binlerce kelime, yüzlerce gülücük ve gözyaşı... Birlikte yaşlanmak güzelmiş Kerimcan! İyi ki sordun o gece sahilde 'Evlenelim mi?' diye. En güzel 'evet'miş!

Rutkay'ın kısa sürede 80 bine yakın beğeni alan bu duygusal paylaşımına, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden yorum geldi.