Oyuncu Doğa Rutkay paylaştı: Göçük altından çıkarılan her beden yaşamaya sebep

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık yıkıcı depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, ve Osmaniye ve Şanlıurfa'yı da etkileyen depremler sonrası acı haberler gelmeye devam ediyor.

İlk andan itibaren afet bölgesine yardım için seferber olunurken, ünlü isimler de sosyal medya üzerinden çalışmalara destek oluyor. Tek yürek ünlüler dünyasından bir birlik mesajı da Doğa Rutkay'dan geldi.

'GÖÇÜKTEN ÇIKAN HER BEDEN YAŞAMAYA SEBEP'

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından şu mesajı yayınladı:

Canım ülkem, canım memleketim, canım vatandaşım.

İzi asla silinmeyecek bu yaranın sahibi ülkem.

Binlerce, on binlerce akın akın yardıma koşan gene memleketimizin güzel insanları.

Hepimiz göçük altındayız, çıkabilmek ne mümkün.

Akın akın akan gözyaşları ve yurdunu, yuvasını düşünmeksizin; uykusuz, aç, üşüyerek elini taşın altına koyan onbinlerce insan.

Kurtarma ekipleri, sağlıkçılar, madenciler, askerimiz. Allah hepinizden razı olsun.

Bu felaketin yaraları dilerim sarılsın.

Bu felaketin sahipleri dilerim cezasını çeksin.

Bu felaketin birleştirici gücü dilerim yaraları sarsın.

İçimiz dışımız bir kara delik.

Göçükten çıkan her beden sevinç, yaşamaya sebep.

Hepimiz göçük altındayız, hepimiz bitik.

Saat 04:20 geçiyor. Hayat bitiyor.