8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Oyuncu Doğa Rutkay paylaştı: Göçük altından çıkarılan her beden yaşamaya sebep

Oyuncu Doğa Rutkay paylaştı: Göçük altından çıkarılan her beden yaşamaya sebep

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsıldık. Gaziantep, Adana, Malatya, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere 10 ilimiz yerle bir oldu. Bölgede çok sayıda da artçı sarsıntı kaydedilirken arama-kurtarma ve yardım çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Türkiye, depremin yaralarını sarmaya çalışırken bir birlik mesajı da oyuncu Doğa Rutkay'dan geldi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 15:41
Takip Et

Türkiye, depremin yaralarını sarmaya çalışırken bir birlik mesajı da oyuncu Doğa Rutkay'dan geldi.

Oyuncu Doğa Rutkay paylaştı: Göçük altından çıkarılan her beden yaşamaya sebep
+
Aa
-

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık yıkıcı depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, ve Osmaniye ve Şanlıurfa'yı da etkileyen depremler sonrası acı haberler gelmeye devam ediyor.

İlk andan itibaren afet bölgesine yardım için seferber olunurken, ünlü isimler de sosyal medya üzerinden çalışmalara destek oluyor. Tek yürek ünlüler dünyasından bir birlik mesajı da Doğa Rutkay'dan geldi.

'GÖÇÜKTEN ÇIKAN HER BEDEN YAŞAMAYA SEBEP'

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından şu mesajı yayınladı:

Canım ülkem, canım memleketim, canım vatandaşım.
İzi asla silinmeyecek bu yaranın sahibi ülkem.
Binlerce, on binlerce akın akın yardıma koşan gene memleketimizin güzel insanları.
Hepimiz göçük altındayız, çıkabilmek ne mümkün.
Akın akın akan gözyaşları ve yurdunu, yuvasını düşünmeksizin; uykusuz, aç, üşüyerek elini taşın altına koyan onbinlerce insan.
Kurtarma ekipleri, sağlıkçılar, madenciler, askerimiz. Allah hepinizden razı olsun.
Bu felaketin yaraları dilerim sarılsın.
Bu felaketin sahipleri dilerim cezasını çeksin.
Bu felaketin birleştirici gücü dilerim yaraları sarsın.
İçimiz dışımız bir kara delik.
Göçükten çıkan her beden sevinç, yaşamaya sebep.
Hepimiz göçük altındayız, hepimiz bitik.
Saat 04:20 geçiyor. Hayat bitiyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
1
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
2
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
3
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
4
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
5
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
6
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
7
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
﻿Dünyanın en pahalı 5 elektrikli otomobili belli oldu
﻿Dünyanın en pahalı 5 elektrikli otomobili belli oldu
﻿Dünyanın en pahalı 5 elektrikli otomobili belli oldu
﻿Deprem bölgesinde ekonomi ne durumda. Sanayicilerin istekleri var
﻿Deprem bölgesinde ekonomi ne durumda. Sanayicilerin istekleri var
﻿Deprem bölgesinde ekonomi ne durumda. Sanayicilerin istekleri var
﻿Mehmetçik küçük kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı
﻿Mehmetçik küçük kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı
﻿Mehmetçik küçük kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı
﻿Karın İstanbul'u terk edeceği tarih belli oldu
﻿Karın İstanbul'u terk edeceği tarih belli oldu
﻿Karın İstanbul'u terk edeceği tarih belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.