13 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suudi Arabistan'dan gönderilen yardımlar Türkiye'ye ulaştı

Suudi Arabistan'dan gönderilen yardımlar Türkiye'ye ulaştı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Suudi Arabistan'dan 7 uçak ile gönderilen yardımların tamamı Türkiye'ye ulaştı

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 05:16
Takip Et

Depremzedeler için Suudi Arabistandan gelen yardımlar Türkiyeye geldi

Suudi Arabistan'dan gönderilen yardımlar Türkiye'ye ulaştı
+
Aa
-

Suudi Arabistan'dan yola çıkan 7 uçak ile 95 kişilik arama kurtarma ekibi, 55 kişilik sağlık personeli ve Suudi Kızılayından oluşan heyet, Kral Salman Yardım Kuruluşu temsilcileri, insani yardım malzemesi ve sıhhi teçhizatın tamamı deprem bölgesine vardı.

Kral Salman Yardım Kuruluşu Müsteşarı Samer Jiaily, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 uçakla Türkiye ve Suriye'yi desteklemek üzere geldiklerini söyledi.

Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın direktifleri ile harekete geçtiklerini belirten Jiaily, şunları dile getirdi:

"Bu kötü günde kardeşimiz Türkiye Cumhuriyeti'ne yardımcı olmak üzere medikal ve teknik malzemeler getirdik.

Gelen son uçakta bulunan son derece yüksek teknoloji ürünleri bir an önce sahaya yollayacağız. Bundan önce gelen 6 uçakta da insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerimiz vardı.

Kullanacakları makine ve teçhizatlar ile 95 kişiyle geldiler."

HAVA YARDIM KORİDORU DEVAM EDECEK

Hava yardım koridorunun devam edeceğini anlatan Jiaily, "Çünkü biz sahayı gezdik ve buna ihtiyaç olduğunu da gördük. Arama kurtarma ekibi 6 K9 köpeği ile makine teçhizat, çok ciddi teknolojik araçlarla geldiler.

Şu anda 6 ayrı sahada görev yapıyorlar. Çalışmalar esnasında isterdik ki canlı insanlara ulaşalım ama vefat eden insanların da defnetme vazifesini yapmış olduk." diye konuştu. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
1
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
2
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
3
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
4
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
5
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Profesör Osman Bektaş Karadeniz’in en riskli ilini açıkladı: Beklenen depremde Karadeniz’de böyle bir il kalmaz
6
﻿Profesör Osman Bektaş Karadeniz’in en riskli ilini açıkladı: Beklenen depremde Karadeniz’de böyle bir il kalmaz
﻿Profesör Osman Bektaş Karadeniz’in en riskli ilini açıkladı: Beklenen depremde Karadeniz’de böyle bir il kalmaz
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
7
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Pencereden tutunarak metrelerce yüksekten indi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı
﻿Pencereden tutunarak metrelerce yüksekten indi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı
﻿Pencereden tutunarak metrelerce yüksekten indi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı
﻿Suudi Arabistan'dan gönderilen yardımlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Suudi Arabistan'dan gönderilen yardımlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Suudi Arabistan'dan gönderilen yardımlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Gaziantep'te yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
﻿Gaziantep'te yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
﻿Gaziantep'te yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
﻿Adalet Bakanlığı'ndan yağma olaylarına dair tutuklama açıklaması
﻿Adalet Bakanlığı'ndan yağma olaylarına dair tutuklama açıklaması
﻿Adalet Bakanlığı'ndan yağma olaylarına dair tutuklama açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.