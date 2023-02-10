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  • Serenay Sarıkaya Yenikapı'daki deprem yardım çalışmalarına katıldı. Tek tek koli taşıdı

Serenay Sarıkaya Yenikapı'daki deprem yardım çalışmalarına katıldı. Tek tek koli taşıdı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya Yenikapı'daki etkinlik alanında depremzedeler için yardım çalışmalarına katıldı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 17:18
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Serenay Sarıkaya deprem bölgesine gidecek yardım çalışmalarında gönüllü oldu

Serenay Sarıkaya Yenikapı'daki deprem yardım çalışmalarına katıldı. Tek tek koli taşıdı
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya depremle ilgili paylaşım yapmadığı için ilk günlerde eleştiri oklarına hedef olmuştu.

"ŞU AN HERZAMANKİNDEN DAHA ÇOK BİRLİK OLMA ZAMANI"

Ünlü oyuncu eleştirilerin ardından şu paylaşımı yaptı:

“İki koca gün çaresizlikle geçti. Söylenecek söz bitti. Her şey anlamını yitirdi. Acı ve çaresizlik büyük olunca, öfke de bir o kadar büyük oluyor. Anlıyorum… Ben de böyle hissediyorum… Hepimiz çok üzgün, yorgun ve öfkeliyiz. İnsan elinden bir şey gelmeyince nereye saldıracağını şaşırıyor. Tam da şu an her zamankinden daha çok birlik olma zamanı…”

Dün de Sarıkaya Yenikapı Etkinlik Alanında depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerinin kolilenmesine yardımcı oldu.
 

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