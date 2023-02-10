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Dünya Bankası deprem yardımını devlete değil belediyeye verecek

Dünya Bankası, 1 milyar 780 milyon dolar tutarındaki deprem yardımının hükümete değil, proje karşılığı belediyelere teslim edileceğini açıkladı. Ancak yandaş medya bunu görmedi "Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye hibe" olarak yansıttı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 19:11
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Yandaş medya bunu görmedi. Dünya Bankası deprem yardımını devlete değil belediyeye verecek

Dünya Bankası deprem yardımını devlete değil belediyeye verecek
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Yandaş medya Dünya Bankası'nın hibe desteği haberlerini "Dünya Bankası, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağını duyurdu.Bankadan yapılan açıklamada, felaketin büyüklüğünün tahmin edilmesi, kurtarma ve yeniden inşa desteği için öncelikli alanların belirlenmesine yönelik hızlı bir hasar değerlendirmesinin başlatıldığı bildirildi." şeklinde duyurdu. 

Ancak yandaş medya hibe desteğiyle ilgili Dünya Bankası'nın yaptığı açıklamada bazı bölümleri haberlerine koymadılar bile  Çünkü Dünya Bankası tarafından yapılacak hibenin şartları vardı. Yandaş medyanın Dünya Bankası, arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak adına Türkiye'ye 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağı şeklinde duyurduğu gibi değildi.  

Dünya Bankasının şartı "Yardım, belediye düzeyinde temel altyapının yeniden inşası için kullanılacaktır." şeklindeydi.Konunun özü Dünya Bankası parayı devlete değil alt yapı çalışmalarında kullanılması için hibe ediyordu. Bizim medya bu kısmı pas geçti

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