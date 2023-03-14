Tuğrul Selmanoğlu’na AKP’de ‘seçim' görevi. Depremzedelere ağır hakaretler etmişti

AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Muhammed Fatih Toprak, sanal medya hesabından partinin "yurt dışı seçim koordinasyonları” görevlendirmelerini paylaştı.

Buna göre, sosyal medyada ürettiği içeriklerle AKP’ye destek verdiği bilinen Tuğrul Selmanoğlu, “Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcılığı” görevine getirildi.

Selmanoğlu son olarak yetersiz yardımlardan dolayı iktidarı eleştiren depremzedelere yayınladığı bir videoyla hakaret etmişti.

Almanya'da yaşayan Selmanoğlu videoda, “Elbistan’da çok büyük su sıkıntısı var, çadır yok. Devlet yok yani burada. Bilmiyorum yani siyaset yapmak istemiyorum ama devlet yok. Yiyecek, su yok. Bakın kimse yok, devlet diye bir şey yok. Kimse gelmemiş. Biraz hain tasmalı köpek taklidi yapayım dedim. Tasmalı it taklidi yapayım dedim. Haysiyetsiz, namussuz taklidi yapayım dedim. Yapamadım herhalde” ifadelerini kullanmıştı.