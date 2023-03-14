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  • Tuğrul Selmanoğlu’na AKP’de ‘seçim' görevi. Depremzedelere ağır hakaretler etmişti

Tuğrul Selmanoğlu’na AKP’de ‘seçim' görevi. Depremzedelere ağır hakaretler etmişti

İktidarı bölgeye yeterli yardımları ulaştırmadığı için eleştiren depremzedelere “Haysiyetsiz, namussuz, tasmalı it” diyerek hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu, AKP'nin seçim koordinasyonunda "başkan yardımcılığı" görevine getirildi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 02:22
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Depremzedelere ağır hakaretler etmişti. Tuğrul Selmanoğlu’na AKP’de ‘seçim' görevi

Tuğrul Selmanoğlu’na AKP’de ‘seçim' görevi. Depremzedelere ağır hakaretler etmişti
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AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Muhammed Fatih Toprak, sanal medya hesabından partinin "yurt dışı seçim koordinasyonları” görevlendirmelerini paylaştı.

Buna göre, sosyal medyada ürettiği içeriklerle AKP’ye destek verdiği bilinen Tuğrul Selmanoğlu, “Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcılığı” görevine getirildi.

Selmanoğlu son olarak yetersiz yardımlardan dolayı iktidarı eleştiren depremzedelere yayınladığı bir videoyla hakaret etmişti.

Almanya'da yaşayan Selmanoğlu videoda, “Elbistan’da çok büyük su sıkıntısı var, çadır yok. Devlet yok yani burada. Bilmiyorum yani siyaset yapmak istemiyorum ama devlet yok. Yiyecek, su yok. Bakın kimse yok, devlet diye bir şey yok. Kimse gelmemiş. Biraz hain tasmalı köpek taklidi yapayım dedim. Tasmalı it taklidi yapayım dedim. Haysiyetsiz, namussuz taklidi yapayım dedim. Yapamadım herhalde” ifadelerini kullanmıştı.

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