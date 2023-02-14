﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

3- Almanya'da AKP için seçim çalışmaları yaptığı bilinen ve kendisini 'yazar' olarak tanıtan Tuğrul Selmanoğlu'nun yardım talebinde bulunan depremzedeleri ve iktidara organizasyon eleştirileri yapanları hedef alan "Elbistan’da çok büyük su sıkıntısı var, çadır yok. Devlet yok yani burada. Bilmiyorum yani siyaset yapmak istemiyorum ama devlet yok. Yiyecek, su yok. Bakın kimse yok, devlet diye bir şey yok. Kimse gelmemiş. Biraz hain tasmalı köpek taklidi yapayım dedim. Tasmalı it taklidi yapayım dedim. Haysiyetsiz, namussuz taklidi yapayım dedim. Yapamadım herhalde" sözlerine tepki yağıyor.

