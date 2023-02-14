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9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

Sıcacık tutan montu, sıcacık tutan eldivenleriyle anons yapmıştı. Kendine yazar diyen Tuğrul Selmanoğlu'nun deprem bölgesine 6 gün sonra gidip, 9 bin TL'lik lüks sarı montu ve kayakçı eldiveni ile yardım isteyen depremzedelerle dalga geçtiği videoya sosyal medyada tepki yağıyor.

Galeri Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 10:18
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9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

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9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

1- Kahramanmaraş merkezli 10 ili yıkan depremlerin ardından ölü sayısı 31 bin 600'ün üzerinde...

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9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

2- Dondurucu soğukta sokakta kalan depremzelerin çadır, gıda, mont için yardım çığlıkları devam ediyor...

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3- Almanya'da AKP için seçim çalışmaları yaptığı bilinen ve kendisini 'yazar' olarak tanıtan Tuğrul Selmanoğlu'nun yardım talebinde bulunan depremzedeleri ve iktidara organizasyon eleştirileri yapanları hedef alan "Elbistan’da çok büyük su sıkıntısı var, çadır yok. Devlet yok yani burada. Bilmiyorum yani siyaset yapmak istemiyorum ama devlet yok. Yiyecek, su yok. Bakın kimse yok, devlet diye bir şey yok. Kimse gelmemiş. Biraz hain tasmalı köpek taklidi yapayım dedim. Tasmalı it taklidi yapayım dedim. Haysiyetsiz, namussuz taklidi yapayım dedim. Yapamadım herhalde" sözlerine tepki yağıyor.

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9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

4- Gazeteci Timur Soykan videoya "Tamamen insanlıktan çıkmış bir tür bu. Günlerce arama kurtarma ekipleri gelmediği için binlerce insanın öldüğünü, su, ekmek ve çadırın dağıtılamadığını bal gibi biliyor. Ama tasmasını tutanlara kendini göstermek için depremden 6 gün sonra bu videoyu çekiyor, alay ediyor." yorumuna beğeni ve yorum yağıyor. İşte Tuğrul Selmanoğlu'na gelen tepkilerden bazıları...

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9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

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9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

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9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

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9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

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9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

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9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

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9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

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9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

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9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

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9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

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9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

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9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

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9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

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9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

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9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

21/37
9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

22/37
9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

23/37
9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

24/37
9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

25/37
9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

26/37
9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

27/37
9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

28/37
9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

29/37
9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

30/37
9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

31/37
9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

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9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

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9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

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9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

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9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

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9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor

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