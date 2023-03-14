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Depremden kurtulan genç. Telefonumun galerisine bakamıyorum yarısı öldü 

Mersin'i de vuran depremden kendi kurtulan ancak kız kardeşi, ağabeyi ve yeğenleri ölen genç adamın "Telefonumun galerisine bakamadım çünkü galerimdeki insanların yarısı ölü" demesi yürekleri yaktı. 

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 09:08
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Depremden kurtulan genç: Telefonumun galerisine bakamıyorum yarısı öldü 

Depremden kurtulan genç. Telefonumun galerisine bakamıyorum yarısı öldü 
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Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu illerden biri olan Mersin'de mikrofon uzatılan bir gencin anlattıkları dinleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Hem ağlayan hem ağlatan genç adam "Biliyorum, yani hepiniz. Şu an çok daha rahat yerlerdesiniz. Çok rahatsınız. Bizden kat kat daha iyisiniz. Ama çok özledim ya. Bir sarılabilseydim. Canım ablam... Canım abim. Yeğenlerim ya... Cennet kokulum... Ben ilk defa tek kaldım, depremden bu yana" dedi.

"Ben tek kalmak istemiyordum" diyen genç adam "Yani şu an çok sarılasım var da neye sarılacağım, nereye sarılacam? Telefonumun galerisine bakamadım bile çünkü  galerimdeki insanların yarısı ölü. Şehitler hepsi, Allah'ın izniyle. İnşallah biz o mertebeye erişebiliriz" diye konuştu.

Genç adam sözlerini şu cümlelerle bitirdi: "Hakkınızı helal edin bize. Sizler kurtuldunuz. Dert yok, tasa yok. Ohh ne ala. Hepiniz şehit oldunuz. Vallahi çok seviniyorum ya. Kolay mı öyle şehit olmak. Kolay mı cenneti kazanmak. Rabbim sizi sevmiş ki, sizi cennetine almış. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin."

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