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Tuzu kuru yandaş Tuğrul Selmanoğlu üzerinde 9 bin TL'lik lüks sarı montu ve kayakçı eldiveni ile depremzedelerle dalga geçti

Kendine yazar diyen Tuğrul Selmanoğlu'nun deprem bölgesine 6 gün sonra gidip, 9 bin TL'lik lüks sarı montu ve kayakçı eldiveni ile yardım isteyen depremzedelerle dalga geçtiği videoya tepki yağıyor. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 08:47
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Tuğrul Selmanoğlu depremzedelerle dalga geçti

Tuzu kuru yandaş Tuğrul Selmanoğlu üzerinde 9 bin TL'lik lüks sarı montu ve kayakçı eldiveni ile depremzedelerle dalga geçti
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Kahrammaraş'ta taş üstünde taş bırakmayan depremlerin ardından 9. gün. 10 ili yıkan depremde an be an artan ölü sayısı 31 binin üzerinde...

Bölgede enkaz üstlerine vinçlerin çıkarılmasıyla yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekipleri 'enkaz altında olan varsa da artık öldü, yapacak işimiz kalmadı' diyerek ülkeyi terk etmeye başladı.

6 Şubat'ta yaşanan depremin ilk gününden itibaren erken müdahale, koordinasyon, arama kurtarma faaliyetleri konusunda sınıfta kalan iktidar kanadına tepkiler gelmeye devam ediyor. "Kader" diyen hükümet tarafı sessizliğini koruyor, istifa yok.

9 BİN TL'LİK MONTU İLE DALGA GEÇTİ

Almanya'da AKP için seçim çalışmaları yaptığı bilinen ve kendisini 'yazar' olarak tanıtan Tuğrul Selmanoğlu, sosyal medya hesabı Twitter’dan yardım talebinde bulunan depremzedeleri ve iktidara organizasyon eleştirileri yapanları hedef aldı.

9 bin TL'lik montu ve kayakçı eldiveni ile yardım bekleyen depremzedelere hakaretlerde bulundu.

Depremzelerin günlerce isyan etmesinden sonra birkaç bölgeye gönderilen çadır ve hazır içme sularının yanında açıklama yapan Tuğrul Selmanoğlu'nun depremzedelerin yardımın "yetersiz" olduğunu belirtmesine rağmen yardım talepleriyle dalga geçti.

Tuğrul Selmanoğlu'nun kişisel sosyal medya hesabından  "Hayırlı akşamlar arkadaşlar… Elbistan’da çok büyük su sıkıntısı var, çadır yok. Devlet yok yani burada. Bilmiyorum yani siyaset yapmak istemiyorum ama devlet yok. Yiyecek, su yok. Bakın kimse yok, devlet diye bir şey yok. Kimse gelmemiş. Biraz hain tasmalı köpek taklidi yapayım dedim. Tasmalı it taklidi yapayım dedim. Haysiyetsiz, namussuz taklidi yapayım dedim. Yapamadım herhalde" cümleleri sosyal medyayı ağaya kaldırdı.

İnfial yaratan videoya tepki yorumları yağıyor...

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