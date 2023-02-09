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Ronaldo, Dybala ve Bonucci'nin formaları 5 milyon TL'ye satıldı

Milli futbolcu Merih Demiral'ın, depremzedelere destek için açık artırmaya çıkardığı Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci’nin imzalı formaları 5 milyon TL'ye satıldı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 13:15
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Depremzedelere büyük destek. Ronaldo, Dybala ve Bonucci'nin formaları 5 milyon TL'ye satıldı

Ronaldo, Dybala ve Bonucci'nin formaları 5 milyon TL'ye satıldı
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İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci ile konuşarak, bu 3 oyuncunun imzalı formasının açık artırma usulü ile satılıp elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanacağını açıklamıştı. 

Merih, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, açık artırmaya çıkardığı 3 futbolcunun formasını bir şirketin 5 milyon TL’ye satın aldığını ve elde edilen gelirin deprem bölgesinde kullanılmak üzere bir sosyal yardım vakfına aktarıldığını duyurdu.

Öte yandan milli futbolcu, Alvaro Morata ve Antoine Griezmann’ın formalarının da açık artırmasının devam ettiğini belirtti.

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