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Hataysporlu Burak Öksüz annesini enkazdan kurtardı, şoka girdi

Hatayspor oyuncusu Burak Öksüz, Hatay'da göçük altında kalan annesini kurtardıktan sonra şoka girdi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 12:09
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Hataysporlu futbolcu Burak Öksüz annesini enkaz altından çıkarttıktan sonra şoka girdi

Hataysporlu Burak Öksüz annesini enkazdan kurtardı, şoka girdi
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Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hissedilen şehirlerin başında gelen Hatay'da, Hataysporlu futbolcu Burak Öksüz, annesini enkaz altından çıkardıktan sonra şoka girdi.

YAĞMUR ALTINDA YALIN AYAK YÜRÜRKEN BULUNDU

Deprem sonrası enkaz altında kalan Burak Öksüz, annesini kendi çabalarıyla enkazdan çıkardı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Burak Öksüz, Hatay'da enkaz altında kalan annesini kurtarmasından 2 saat sonra yağmur altında yalın ayak yürürken bulundu.

ATSU VE SAVUT'TAN HABER ALINAMIYOR
Takımın yıldız isimlerinden Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut'tan hala haber alınamıyor. 

Önceki gün Atsu'nun enkazdan çıkarıldığına dair bazı iddialar vardı, ancak bu bilgiler teyit edilemedi. Atsu'dan da Taner Savut'tan da henüz haber alınamadı. İki isim için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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