Depremzedelere çadırları kaldırın talimatı. Depremzedelere bu yapılır mı?

Duvar’dan Fatma Keber’in haberine göre, Urfa’da bina hasar tespiti sonrası yıkılmayan pek çok bina ‘az hasarlı’ ya da ‘hasarsız’ olarak belirlendi.

Ancak binalarında denetim yapılan pek çok kişi, evlerinde çatlaklar olduğu gerekçesiyle içeri girmeye korkuyor.

Bu nedenle bazı depremzedeler kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda yaşamaya başladı. Ancak depremzedeler, yetkililerin gelip çadırları boşaltmalarını istediğini aktardı.

"AVİZEYE BAKARAK YAŞIYORUZ"

Hasar tespitine güvenmediği için çadırda kalan Zahide K., “Evimizin hasarını kapıya koydukları kare kodlardan ya da e-Devlet’ten göremiyoruz. Bu koşullarda nasıl yaşayacağız evlerimizde? Yetkililer, kendi imkanlarımızla aldığımız çadırlarımızdan çıkmamızı istedi" diye konuştu.

K., “Depreme uykuda yakalandık. Gündüz olsaydı belki çoğu kişi kurtulabilirdi ama gece olduğu için ölü sayısı arttı. Hala onun korkusunu yaşıyoruz. Her an bu korkuyu yaşamak ölümden beter. Avizeye bakarak yaşıyoruz. Hatta eve muhabbet kuşu aldık. Deprem olur da önceden belki tepki verir diye...” dedi.

Eve girme korkuları geçene kadar en azından geceleri çadırda kalmalarına izin verilmesini isteyen Zahide K., hala artçıların devam ettiğinin altını çizdi.

"KİMSE BANA ‘EVİNE GİR’ DEME HAKKINA SAHİP DEĞİL"

Evinin olduğu binada kolonların çatladığını belirten ve bu nedenle kendi aldığı çadırda kalan Sabahat B. de yetkililerin, çadırı 2-3 güne kadar kaldırmalarını istediğini söyledi. Sabahat B., AFAD’tan çadır alamadıklarını belirterek şunları söyledi: “Bize battaniye bile verilmedi. Çok üşüdük ama yine de çadırdan çıkmadık. Çadırlarımızı, evimizi tekrar kontrol ederlerse kaldırırız.”

Gap inşaat B Blok sitesinde oturan Hasan B., “Depremden sonra binamıza barkod asıldı. Ama bir türlü okutamıyoruz. E-Devlet’te de bilgi yok. Aradık, evimize gelip bakılmasını istedik. Dün de barkodu kaldırmışlar, gene aradık ama kimse bir şey söylemiyor” dedi.

Hasan B. yanımızda tekrar e-Devlete giriş yaptı ancak bina hasar durumuna ilişkin bilgiye ulaşamadı. Sonuç alamadığı ekranı gösteren Hasan B., “Durum böyleyken kimse bana ‘evine gir’ deme hakkına sahip değil. Netleştirsinler, ‘hasarsız’ desinler, evime öyle gireyim. Çadır talebinde bulundum, vermediler. Arabada kaldık sonra kendi imkanlarımızla çadır aldık, şimdi bana ‘kaldır’ diyorlar” diye konuştu.

YETKİLİLER AFAD ÇADIR NOKTALARINI İŞARET ETTİ

Öte yandan konuya ilişkin çalışma, kaymakamlık ve büyükşehir belediyesi tarafından yürütülüyor. Ulaştığımız yetkililer, çadırların neden kaldırılmak istendiğine dair şu yanıtı verdi: “AFAD alanı dışında çadır kurulamaz ancak AFAD’ın çadır noktalarından boş yer varsa, orada çadır kurabilirler.”

Ancak hırsızlık endişesi yaşayan depremzedeler, bu nedenle çadırları evlerinden uzakta kurmayı tercih etmediklerini belirtti.