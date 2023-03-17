Depremzedelere mobil sağlık hizmeti sürüyor

6 Şubat'taki depremlerin ardından Türk Kızılay, il, ilçe ve köylerdeki depremzedelere hizmet götürmeyi sürdürüyor.

Ekipler, yaptıkları ziyaretlerde tespit ettiği ihtiyaçları sonraki günlerde hizmet planına dahil ederek, depremzedelere ulaştırıyor.

Kırsal mahalleleri tek tek dolaşarak afetzedelerin yaralarını saran Türk Kızılay mobil sağlık ekipleri, muayene, ilaç, pansuman, röntgen, evde sağlık hizmeti, psikososyal destek gibi hizmetler veriyor.

Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta deprem bölgesindeki köylerde 12 mobil ekibiyle bugüne kadar yaklaşık 32 bin kişiye sağlık hizmeti götürdü.

AA