17 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Depremzedelere mobil sağlık hizmeti sürüyor

Türk Kızılay mobil sağlık ekipleri, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kırsal bölgelere sağlık hizmeti ulaştırıyor.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 14:04
Takip Et

Depremzedelere mobil sağlık hizmeti

Depremzedelere mobil sağlık hizmeti sürüyor
+
Aa
-

 

6 Şubat'taki depremlerin ardından Türk Kızılay, il, ilçe ve köylerdeki depremzedelere hizmet götürmeyi sürdürüyor.

 

 

 

Ekipler, yaptıkları ziyaretlerde tespit ettiği ihtiyaçları sonraki günlerde hizmet planına dahil ederek, depremzedelere ulaştırıyor.

Kırsal mahalleleri tek tek dolaşarak afetzedelerin yaralarını saran Türk Kızılay mobil sağlık ekipleri, muayene, ilaç, pansuman, röntgen, evde sağlık hizmeti, psikososyal destek gibi hizmetler veriyor.

Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta deprem bölgesindeki köylerde 12 mobil ekibiyle bugüne kadar yaklaşık 32 bin kişiye sağlık hizmeti götürdü.

AA

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
1
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
2
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
3
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿Muaz Ergezen istifa etti
4
﻿Muaz Ergezen istifa etti
﻿Muaz Ergezen istifa etti
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
5
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
6
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿Instagram’a devrim gibi özellik. Tek bir yerde listeleyecek
7
﻿Instagram’a devrim gibi özellik. Tek bir yerde listeleyecek
﻿Instagram’a devrim gibi özellik. Tek bir yerde listeleyecek
﻿Rusya'nın Karadeniz üzerinde düşürdüğü ABD İHA'si 900 metre derinlikte bulundu
﻿Rusya'nın Karadeniz üzerinde düşürdüğü ABD İHA'si 900 metre derinlikte bulundu
﻿Rusya'nın Karadeniz üzerinde düşürdüğü ABD İHA'si 900 metre derinlikte bulundu
﻿Fatih’te ortalık savaş alanına döndü
﻿Fatih’te ortalık savaş alanına döndü
﻿Fatih’te ortalık savaş alanına döndü
﻿Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Devler eşleşti
﻿Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Devler eşleşti
﻿Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Devler eşleşti
﻿Profesörden çadırlarda kalan depremzedeler için 'uyku' uyarısı
﻿Profesörden çadırlarda kalan depremzedeler için 'uyku' uyarısı
﻿Profesörden çadırlarda kalan depremzedeler için 'uyku' uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.