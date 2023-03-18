10 bin liralık yardım depremzedeye değil AKP'li muhtar yakınına gitti

Güneydoğu Anadolu’da meydana gelen depremlerde 11 il etkilendi, 45 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde evi hasarlı olan Ali Emre Dursun, depremzedelere yapılan 10 bin TL’lik nakdi yardıma başvurduğunda hayatının şokunu yaşadı.

Yetkililer Dursun’a “yaşadığı adres için daha önce ödeme yapıldığını ve tekrar alamayacağını” söyledi. Dursun, söz konusu dairede kendisinden önce yaşayan mahallenin muhtarının kardeşinin ödemeyi aldığını öğrendi.

AKP'Lİ MUHTAR YAKININA GİTTİ

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre haksız yere ödeme alan kişilerle yaptığı görüşme ve savcılığa verdiği dilekçeden sonuç alamayan Dursun, “4 ay önce taşındım. Elektrik, su, doğalgaz abonelikleri şahsıma ait. İkametgâhımı da e-devlet üzerinden bu daireye taşıdım. Benden önce Özalper Mahallesi muhtarı Ramazan Korkmaz’ın kardeşi Fatma Akgül burada oturmuş, ikametini aldırmamış. Fatma Akgül’ün oğlu Erdoğan Akgül aradı. ‘Bizlerin evi hasarsız. Destek alamıyoruz. Parayı veremeyiz’ dedi. Muhtar da ‘Git nereden alıyorsan al’ dedi. Benim bir gelirim yok, evim hasarlı. AFAD şikâyetin sonuçlanmasının 6 ayı bulacağını söyledi. 6 ay ben ne yapacağım?” dedi.

Dursun, ayrıca “Muhtar Korkmaz’ın AKP Milletvekili Bülent Tüfekçi’nin yakını ve kardeşi Fatma Akgül’ün eşi Kadir Akgülün de AKP Özalper Mahallesi temsilcisi olduğunu” iddia etti.