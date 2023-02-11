Oyun şirketlerinden Türkiye'deki depremzedelere destek

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük depremler yaşandı. Can kaybı 21 bini aşarken yaralı sayısı 80 bini aştı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken Türkiye’nin dört bir yanından deprem bölgelerine yardım yağıyor.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, oyun şirketleri de depremzedelere bağışta bulundu.

CD MEDİA

Birçok önemli oyun markasının Türkiye'deki dağıtımcılığını üstlenen CD Media, sektördeki ilklerden birisi. Levent Ertoğlu'nun açıklamasına göre Ahbap'a 100.00 TL'lik bir yardımda bulunulmuş.

RİOT GAMEZ TÜRKİYE

Ülkemizdeki en önemli oyun şirketlerinden birisi olan Riot Games de ilk günden bu yana desteklerini sürdürüyor. 250.000 dolarlık yardımları dışında, yardım kampanyasını uluslararası bir hale getiriyorlar ve ilerde de yardımlara farklı şekillerde devam edecekler. Türkiye Müdürü Erdinç İyikul'un açıklamasını aşağıda bulabilirsiniz.

PUBG VE PUBG MOBİLE

PUBG: Battlegorunds'un yayıncısı Krafton ve PUBG Mobile da bağışa katıldı. Krafton Yürkiye, 100.000 dolar bağışta bulundu Ahbap'a. PUBG Mobile ise 3.700.000 TL bağışta bulundu.