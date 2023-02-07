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Google Deprem Uyarı Sitemi nedir? Google Deprem Uyarı Sistemi nasıl kullanılır?

Yaşanan depremlerin ardından Google Android telefonlar kullanıcıları için bir Deprem Uyarı Sistemi kullanıma sunuyor. Google Deprem Uyarı Sistemi deprem öncesinde kullanıcıları deprem uyaırısı gönderiyor. Peki, Google Deprem Uyarı Sitemi nedir? Google Deprem Uyarı Sistemi nasıl kullanılır?

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 11:45
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Google Deprem Uyarı Sitemi nedir? Google Deprem Uyarı Sistemi nasıl kullanılır?

Google Deprem Uyarı Sitemi nedir? Google Deprem Uyarı Sistemi nasıl kullanılır?
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Google’ın depremi öncesinde kullanıcılara bildiren Google Deprem Uyarı Sistemi gerçekleşen depremlerin ardından araştırılmaya başlandı. Android telefonların kullanabildiği Google Deprem Uyarı Sistemini ülkemizde de kullanıma açıldı. Peki, Google Deprem Uyarı Sitemi nedir? Google Deprem Uyarı Sistemi nasıl kullanılır?

GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR?

Google, altyapısı ve teknolojisinden faydalanarak dünya çapındaki depremleri algılayarak kullanıcılara uyarı gönderdiği ücretsiz bir deprem uyarı sistemi geliştirdi.

Deprem meydana geldiğinde deprem dalgalarının sarsıntısından korunmak için zaman kazandırmak amacıyla geliştirilen Android Deprem Uyarı Sistemi basın toplantısı ile tanıtıldı.

Yakın zamanda ülkemizde de kullanıma açılan Google Android Deprem Uyarı Sistemi sayesinde depremden saniyeler önce vatandaşlar uyarılarak daha güvenli bir yere geçmelerini sağlanıyor.

GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Söz konusu uygulama sadece Android cihazlar için geçerlidir. iOS için Google Deprem Uyarısı sistemi aktif değil.

Google Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.

Android deprem uyarı sistemi telefonların "konum" ayarları üzerinden yapılabiliyor.

Android işletim sistemi, bu uygulama ile her depremin algılanacağını ise taahhüt etmiyor.

Zira telefonunuz yakın çevrenizde 4,5 ve üzeri büyüklükte meydana gelen depremleri size uyarı olarak göndermek için konumunuzu kullanıyor. Bu uyarıları, SharkeAlert tarafından sağlanan verilerle gönderiyor.

GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?

Android deprem uyarı sisteminde yararlanmak için kablosuz bağlantı veya veri bağlantısı açık olmalıdır.

-Telefonunuzun AYARLAR uygulamasını açın.

-KONUM > GELİŞMİŞ > DEPREM UYARILARI’na dokunun.

-DEPREM UYARILARI’nı açın.

Bölgenizde meydana gelen tüm depremler için uyarı alamayabilirsiniz. Bazen uyarı alabilir, ancak bulunduğunuz konumda bir deprem olduğunu hissetmeyebilirsiniz. Uyarıyı sarsıntı başlamadan önce, sarsıntı sırasında veya sonrasında alabilirsiniz.

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