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Depremzedelerin evlerine giren hırsızlar yakalandı

Malatya’da evleri boşalan depremzedelerin evlerine giren hırsızlar, düzenlenen operasyonla yakalandı. 

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 16:31
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Depremzedelerin evlerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Depremzedelerin evlerine giren hırsızlar yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Malatya’da deprem nedeniyle boşaltılan evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılar işlemlerinin ardından tutuklandı. 

Malatya’da deprem nedeniyle evlerini boşaltan depremzedelerin ikametlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen çok sayıda suç kayıtları bulunan İ.O. ile A.A., Yeşilyurt ilçesi Kadiruşağı Mahallesi’nde hırsızlık amacıyla girmeye çalıştıkları evde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yardım malzemesi ile çalıntı malzemeler ele geçirilirken, iki zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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