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ODTÜ'lü öğrenciler depremzede ve bağışçılar için arayüz geliştirdi

ODTÜ'lü öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, hem depremzedelerin hem de yardımda bulunacak vatandaşların yararlanabileceği internet tabanlı arayüz geliştirdi. Türkiye, depremler için seferber oldu. Bir destek de ODTÜ'lü öğrencilerden geldi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 20:16
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Depremzedelerin ve bağışçıların yararlanabileceği bir internet tabanlı arayüz ODTÜ'lü öğrenciler tarafından geliştirdi

ODTÜ'lü öğrenciler depremzede ve bağışçılar için arayüz geliştirdi
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ODTÜ'lü öğrenciler tarafından Türkçe ve İngilizce oluşturulan "https://www.afetbilgi.com" internet sitesinde hem Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin hem de deprem bölgelerine yardım göndermek isteyenlerin aradıkları bilgiler toplu şekilde yer alıyor.

EŞYA BAĞIŞLARININ TOPLANDIĞI NOKTALAR DA SİTEDE YER ALIYOR

"Geçici barınma alanları" sekmesi tıklandığında "Hangi şehirde kalacak yer arıyorsunuz?" sorusu yöneltiliyor, farklı illerde depremzedelere ücretsiz konaklama hizmeti veren oteller listeleniyor.

Malatya, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Hatay ve Şanlıurfa'daki güvenli toplanma alanlarına, Türk Kızılay'ın 81 ildeki kan bağışı merkezlerine, acil durumlarda aranabilecek önemli telefon numaralarına da site üzerinden ulaşılabiliyor.

Depremzedelere yardım etmek isteyenler için AFAD, AKUT ve Türk Kızılay'ın da arasında olduğu para bağışı yapılabilecek kurumlar ile 31 ilde eşya bağışlarının toplandığı noktalara da sitede yer veriliyor.

Önemli bilgileri tek noktada toplan sayfa, düzenli olarak güncelleniyor. (AA)

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