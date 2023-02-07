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Büyük skandal. Batı illerinden gelen yardım konvoyları Konya civarında mahsur kaldı

Dün yaşanan büyük deprem sonrası kurtarma çalışmalarıyla beraber giden yardımların ulaşması konusunda da büyük aksamalar yaşanıyor. Sosyal medyadaki görüntülerde batı illerinden gelen yardım konvoylarının Konya civarında mahsur kaldığı görülüyor...

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 19:35
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Deprem için batı illerinden gelen yardım konvoyları Konya civarında mahsur kaldı

Büyük skandal. Batı illerinden gelen yardım konvoyları Konya civarında mahsur kaldı
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Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle birçok ilden yardım ve destekler sürüyor.

GECE 1’DEN BERİ YOLLAR KAPALI

Batı illerinden deprem bölgelerine yardım götüren tırlar da Konya'da yoğun kar yağışı altında yollarda mahsur kaldı.

Sosyal medyadan bir kullanıcı, tırların yolda kalmasına tepki göstererek bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

HERKES BURADA MAHSUR KALMIŞ DURUMDA

Vatandaş paylaşımında, "Konya'ya 50 km kala saat gece 1'den beri yollar kapalı. Bütün yardım kamyonları; AFAD, İzmir İstanbul, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin arabaları yolda kaldı. Bu yolu geceden beri açamadılar. Herkes burada mahsur kalmış durumda. Yardım tırlarının hiçbirisi adreslerine ulaşamıyor. İnsanlar soruyor ya yardımlar nerede diye, yardımlar Konya yolunda" diye konuştu.

Tırlarda elektrikli ısıtıcı, battaniye, çadır, çocuk bezi, hijyen paketi, kışlık giyecek ve içinde meyve suyu, kek, ton balığı, konservenin bulunduğu gıda kolileri de yer alıyor…

İşte o görüntüler:

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asena
7.02.2023 20:34
Kasit var  
 
1950
7.02.2023 20:02
Bu felaket adeta akp-MHP ye oy vermenin laneti bize  
 
Misafir
7.02.2023 19:51
İnsanlar can çekişiyor.Konyadaki karayolları hangi cehennemde.  
 
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