AKP’li milletvekili deprem bölgesinde siyaset yaptı, eşi vatandaşlara ağır hakaretler etti

AKP İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, partisinin sözcüsü Ömer Çelik’in, 7.5 ve 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen illerden Adana'da basın açıklaması görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına “Görev yerim Gaziantep/Karkamış ilçesine (Suriye/Cerablus sınırı) gidiyorum.” notunu düşen Tülay Kaynarca yaşanan deprem felaketi üstünden AKP ve MHP propagandası da yapmayı unutmadı.

Kaynarca, tıpkı Ömer Çelik’in Adana’da yaptığı gibi “Cumhur İttifakı olarak deprem bölgesindeyiz.” ifadeleriyle deprem bölgesinde siyasi şovunu yapmaya çalıştı.

VATANDAŞA 'O... ÇOCUĞU' DEDİ

Tülay Kaynarca’nın eşi Yavuz Kaynarca ise sosyal medya hesabından vatandaşlara ağır hakaretler içeren bir gönderiyi paylaştı. Alaaddin Dayandı isimli bir kullanıcının paylaştığı gönderide deprem bölgesine gerekli yardımın gitmediğini dile getiren vatandaşlar için “Bunlar üzerinden siyaset üretmek nasıl bir o… çocukluğudur?” ifadeleri yer alıyor.

İşte AKP’li milletvekilinin eşinin paylaştığı her satırı ağır hakaretler içeren o paylaşım:

“Twittere 3 dakika bakıyorum midem bulanıyor.

Ülkenin ne kadar şerefsizi, satılmışı, kanı bozuğu varsa hepsi toplanıp acı üstünden iğrenç siyaset ve dezenformasyon yapıyorlar.

Ulan diyanet işleri başkanı açıkladı zaten; tüm camiler barınma için açık.

Cumhurbaşkanı yardımcısı açıkladı: tüm fırınlar açık ve ekmek ücretsiz,

Oteller halka açık ücretsiz.

İnşaatçılar müteahhitler birliği açıkladı: ülkedeki tüm şantiyelerdeki iş makineleri bölgeye sevk ediliyor.

Savunma bakanı açıkladı; asker bölgede. Hava koridoru kuruldu.

E o zaman bunlar üzerinden siyaset üretmek nasıl bir o… çocukluğudur ??”