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Enkazda ağzından sigarayla çıkan amca konuştu. 'Kumanda pilinden çakmak yaptım'

Enkazdan ağzında sigarayla çıkarak gündem olan Soner Tuğtekin, "Yanımda sadece tütün ve 1.5 litrelik su vardı. Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti. Kumandanın pillerini parçalayıp, kablolarını birbirine çarptırarak ateş çıkartarak ateş sorunumu çözdüm" dedi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 14:17
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Enkazda ağzından sigarayla çıkan amca konuştu

Enkazda ağzından sigarayla çıkan amca konuştu. 'Kumanda pilinden çakmak yaptım'
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Depremin 3. gününde arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından kurtarıldığı sırada ağzında tütünle çıkan, hastaneye bile gitmek istemeye, eşi ve kızını depremde kaybeden Soner Tuğtekin, deprem gecesinde yaşadıklarını anlattı. 

Sabah gazetesinden Mehmet Yıldırım ve Ceren Çalışkan'a konuşan Tuğtekin, Adıyaman Merkez Ali Taşı Mahallesi Umut Apartmanı'nın giriş katında eşi Hatice, oğlu Deniz'le birlikte oturduğunu ifade etti. Kızları Bade ise Denizli Üniversitesi Tekstil Mühendisliği 2'inci sınıf öğrencisiydi. Depreme ara tatil için döndüğü baba evinde yakalandı. 



"KIZIMIN ÜSTÜNE KOLON DÜŞTÜ"
Deprem anında salonda olan Soner Tuğtekin, eşi ve çocuklarını yanına almaya çalıştığını söyledi. Bir anda binanın üzerlerine yıkıldığını aktaran Tuğtekin, "Kolon kızımın üzerine düştü. Hanımı çekmeye çalıştım ama kolu bazaya sıkıştı. Oğlum koltuğumun altındaydı sadece onu çekebildim" dedi. 



"ÇAKMAĞIN GAZI BİTTİ"
Deprem anında üzerine içerisinde sarılmış sigaraların bulunduğu tabakasının düştüğünü anlatan Tuğtekin, "Yanımda sadece tütün ve 1.5 litrelik su vardı. Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti. Sigaralarımı yakamadım. Kumandanın pillerini parçalayıp, kablolarını birbirine çarptırarak ateş çıkartarak ateş sorunumu çözdüm." diye konuştu. 





"EŞİMİ ORADA BIRAKMAK İSTEMEDİM"
3 gün boyunca su ve tütünle hayatta kalmaya çalıştığını aktaran Tuğtekin, "Yardım için bağırıyorduk. Cevap gelince sigaraları art arda yakmaya başladım. Elimde de çıktığımda o yüzden sigara vardı. Hastaneye gitmek istemedim çünkü Hatice'mi bırakmak istemedim. Hastaneye gidince verdikleri serumu bırakıp enkaz alanına gittim. Eşimin cansız bedeninin çıkarıldığı 4'üncü güne kadar kaldırımda yattım." ifadelerini kullandı.

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