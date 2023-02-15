Adana’da enkaz kaldırıldı, geriye sadece acı kaldı

10 ili yıkan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ağır yıkım yarattığı illerden olan Adana'da, enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi.

Her biri onlarca kişiye mezar olan Hasan Alpargün, Zeray, Tutaryapı ve Sinem apartmanlarının enkazının kaldırılmasından sonra, geriye sadece acı bir tablo kaldı.

418 CAN KAYBI

Kent merkezinde 12 binanın yıkıldığı Adana'ya ilişkin geçen günlerde açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kentte 418 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 binanın ağır hasarlı ve 120 binanın da orta hasarlı olduğunun tespit edildiğini duyurdu.(AA)