15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana’da enkaz kaldırıldı, geriye sadece acı kaldı

Adana’da enkaz kaldırıldı, geriye sadece acı kaldı

Adana merkezde yıkılan binaların tamamında kurtarma çalışmaları tamamlanırken, enkaz kaldırma çalışmalarında da sona gelindiği aktarıldı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 15:17
Takip Et

Adana’da enkaz kaldırıldı, geriye sadece acı kaldı

Adana’da enkaz kaldırıldı, geriye sadece acı kaldı
+
Aa
-

10 ili yıkan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ağır yıkım yarattığı illerden olan Adana'da, enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi.

Her biri onlarca kişiye mezar olan Hasan Alpargün, Zeray, Tutaryapı ve Sinem apartmanlarının enkazının kaldırılmasından sonra, geriye sadece acı bir tablo kaldı.

418 CAN KAYBI

Kent merkezinde 12 binanın yıkıldığı Adana'ya ilişkin geçen günlerde açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kentte 418 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 binanın ağır hasarlı ve 120 binanın da orta hasarlı olduğunun tespit edildiğini duyurdu.(AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
1
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
2
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
3
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
4
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
5
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
6
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
7
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Kazak ressam tablosunu sattı, gelirini depremzedelere bağışladı
﻿Kazak ressam tablosunu sattı, gelirini depremzedelere bağışladı
﻿Kazak ressam tablosunu sattı, gelirini depremzedelere bağışladı
﻿Heyelanla kapanan yolda inceleme sürüyor
﻿Heyelanla kapanan yolda inceleme sürüyor
﻿Heyelanla kapanan yolda inceleme sürüyor
﻿'Emniyet müdürüyüm' dedi, bebeği kaçırmaya çalıştı
﻿'Emniyet müdürüyüm' dedi, bebeği kaçırmaya çalıştı
﻿'Emniyet müdürüyüm' dedi, bebeği kaçırmaya çalıştı
﻿Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'i kabul etti
﻿Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'i kabul etti
﻿Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'i kabul etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.