Derbinin hakemi kim olacak? F.Bahçe Beşiktaş derbisinin hakemine siyaset girdi. Şerafettin Tilki  ortaya çıkardı

Federasyon koridorlarına bakıp döneyim dedim.

Dönemedim!

Pazar akşamı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi var. Her iki kulüp sakin.

MHK ise diken üstünde.

Dev maça kimi atayalım diye düşünüp duruyorlar. Lale Orta’nın aklındaki isim Halil Umut Meler. Ya da Yaşar Kemal Uğurlu. Ancak Fenerbahçe, Uğurlu ismine tepkili.

Sizleri duyar gibi oluyorum..

"Hani hakemleri, bilgisayar algoritması belirliyordu. Yazdıklarınızda tam tersi" diyorsunuz değil mi?

Haklısınız. Hem de çok. Hakem atamalarını yapay zeka belirliyor. Bir bilgisayar programı.

Buraya kadar her şey normal. Anormal olun şu; Algoritmaya, neyi verirsen, onu yerleştiriyor.

Bahsedildiği gibi performansa yönelik karneler değil.

Daha açık deyimle; Orta - Büyükekşi ile beyin jimnastiği yapıyorlar.

Çıkan ismi algoritma sistemine empoze ediyorlar.

Derbi hakemi belirlenmeden önce MHK liste hazırlıyor. Hangi kulüp en çok hangi hakeme tepkili diye bakıyorlar.

Bu da bir ilk.

Sonuç şöyle çıkıyor: Fenerbahçe Yaşar Kemal Uğurlu'yu, Beşiktaş ise Mete Kalkavan’ı istenmeyen hakemlerde liste başı yapmışlar.

Hadi övünülen algoritma bu isimden birini atasın da görelim!

İki büyük kulübün kara listesinde bulunan bu hakemlere görev verilir ise milat olur.

Beklenti; ne şiş yansın, ne kebap misali kendi listelerindeki ilk isim olan Halil Umut Meler veya Zorbay Küçük, Ali Şansalan gibi plaseleri sahaya sürecekler.

Ali Koç ve Ahmet Nur Çebi. İki başkan hakemlere karşı cephe açtılar. Hiç de haksız değiller. Aslında federasyonun planı bu maçla birlikte yabancı hakemleri getirmekti. Alman Ligi Bendusliga’nın flaş düdüğü Türk asıllı Deniz Aytekin ismi belirlenmişti.

Askıya alındı.

Lale Orta bunu istemedi. Diğer hakemlerin kafa olarak biteceğini belirtti. Büyükekşi yine de ikna olmadı. Ancak siyasi erk, çorbaya karıştı!

"Bu sezon uygulanmaya almayın. Yeni sezon illa gerekiyorsa, ilk haftadan itibaren denersiniz" uyarısı aldılar.

Harfiyen uydular.

Pazar günü bu kritik maç zirveye şekil verecek. Sonuç üç takımı da ilgilendiriyor. Maç nasıl bitirse bitsin, hakemin öne çıkması yüksek ihtimal.

Federasyon koridorları zangır, zangır titriyor. Ligin zirvesinde yaşanan kritik yarış. Karşılıklı demeç savaşları. Zorlaşan şampiyonluk koltuğu, gündemden düşmeyen MHK'yı sıkıntıya sokmuş.