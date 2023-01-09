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Galatasaray'da hisseler artışta

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'ın hisseleri borsanın açılışında yüzde 10 değer kazanarak tavan oldu.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 16:24
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Derbiden sonra da yüzler güldü. Tavan yaptı

Galatasaray'da hisseler artışta
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sonuçlar borsada hisse fiyatlarına da yansıdı. Derbide lider Galatasaray, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.


FENER DÜŞÜŞTE, GALATASARAY ARTIŞTA

Galibiyetin ardından takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkaran Galatasaray Sportif AŞ'nin hisse fiyatı yüzde 10 artarak 7,48 lira ile tavan olurken, Fenerbahçe hisselerinin fiyatı haftaya yaklaşık yüzde 9 düşüşle 66 liradan başladı.

Beşiktaş ve Trabzonspor hisseleri ise haftaya yüzde 2'ye yakın primle başlarken, ligde Galatasaray birinci, Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş beşinci ve Trabzonspor altıncı sırada bulunuyor.

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