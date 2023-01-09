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Dursun Özbek'ten büyük jest: Gerekeni yaptı

Fenerbahçe galibiyeti sonrası Galatasaray'da başkan Dursun Özbek kesenin ağzını açtı. Sarı-Kırmızılılarda derbi zaferi sonrası prim jesti geldi

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 14:01
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Galatasaray'da prim sürprizi: Dursun Özbek yaparım demişti

Dursun Özbek'ten büyük jest: Gerekeni yaptı
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Galatasaray'da yönetim, Fenerbahçe derbisini kazanan oyuncuları için prim jestinde bulundu.

Dursun Özbek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Özel prim konusunu genelde maç günü tespit ediyoruz. Kazanalım gerekeni yaparız." ifadelerini kullandı.

Camia için büyük önem taşıyan Fenerbahçe derbisinden zaferle ayrılması sonrası Dursun Özbek yönetimi daha önce verilen prim rakamını ikiye katladı.

Yönetimi, derbi galibiyetinden dolayı futbolculara 10 milyon TL prim dağıtacak.

Daha önce, Başakşehir ve Sivasspor deplasmanlarını kazanan futbolculara 5'er milyon TL galibiyet primi verilmişti.

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Şefik DEMİR
9.01.2023 14:29
ALİ KOÇ'A DA PİİRİM VERİN KORKMASIN BARİ  
 
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