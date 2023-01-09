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Derbi öfkesi: Fenerbahçe taraftarından Hollanda basınına isyan

Galatasaray galibiyetini manşetlerine taşıyan Hollanda taraftarına Fenerbahçe taraftarı öfkeli.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 16:07
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Hollanda basını Fenerbahçe taraftarını kızdırdı

Derbi öfkesi: Fenerbahçe taraftarından Hollanda basınına isyan
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Galatasaray'ın deplasmanda üstün bir oyunla ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 gibi rahat bir skorla mağlup etmesi dünya basınında geniş yer buldu. Hollanda'dan Voetbal International'ın manşeti, Fenerbahçe taraftarını kızdıracak cinsten oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 mağlup ederek liderliği perçinledi. Rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkaran sarı-kırmızılı takım üst üste 7'nci galibiyetini aldı.

Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşmada Galatasaray'ı galibiyete götüren golleri 32. dakikada Sergio Oliveira ve 78'de Kerem Aktürkoğlu ve 90+10'da Mauro Icardi kaydetti. 86. dakikada İrfan Can Kahveci, rakibi Dubois'ya yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü.

Galatasaray'ın deplasmanda üstün bir oyunla ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 gibi rahat bir skorla mağlup etmesi dünya basınında geniş yer buldu. Hollanda'dan Voetbal International'ın manşeti, Fenerbahçe taraftarını kızdıracak cinsten oldu.

Tutto Mercato
Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisinde parti! İstanbul derbisinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 deviren Galatasaray büyük bir başarıya imza attı. Maçta gollerin ikisini Süper Lig'e Serie A'dan giden oyuncular kaydetti.

A Bola
İstanbul derbisinde Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus sorumluluğu üzerine aldı.

O Jogo
Jorge Jesus'lu Fenerbahçe evinde Sergio Oliveira'lı Galatasaray'a karşı dağıldı.

Voetbal International
Galatasaray, Fenerbahçe'yi küçük düşürdü; İrfan Can Kahveci 15 dakikada kırmızı kart gördü. Sarı kırmızılılı takım, Pazar günü rakibine ağır bir mağlubiyet tattırdı.

AS
Galatasaray, Fenerbahçe karşısında rahat bir galibiyet aldı. Türkiye'nin en büyük derbisi 3-0'lık deplasman galibiyetle noktalandı. Attığı gol ve yaptığı asistle derbinin başkahramanı Mauro Icardi oldu. İsmi Real Madrid ile anılan Arjantinli oyuncunun attığı gol herkesin tutkunun tutulmasına sebep oldu.

L'Equipe
Pazar günü oynanan İstanbul derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi ve rakibiyle arasındaki farkı dörde yükseltti. Mauro Icardi maça girdikten iki dakika sonra Kerem Aktürkoğlu'na asist yaptı ve 90+11'de attığı klas golle skoru belirledi: 3-0.

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