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Galatasaray Haji Wright'ın peşinde

Galatasaray, ara transfer dönemini hareketli geçirecek. Sarı-kırmızılılar; sol bek, stoper, orta saha ve santrfora takviye yapmayı planlıyor.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 14:01
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Galatasaray Antalyalı golcü Haji Wright için nabız yokladı

Galatasaray Haji Wright'ın peşinde
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NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor’dan Haji Wright için nabız yokladı.

Akdeniz ekibi, tatmin edici bir teklif gelmemesi halinde iki futbolcunun devre arasında ayrılmasına sıcak bakmıyor. Ligde 16 maçta 10 gol kaydeden Haji Wright’ın İtalya ve Rusya’dan da talipleri var.

Sarı-kırmızılılar, Dundee United’tan sol bek Aziz Behich ve Toulouse’un merkez orta sahası Branco van den Boomen ile de ilgileniyor.

Yönetim, iki futbolcu için de kısa süre içinde hamle yapabilir.

Kadrosunu da büyük ölçüde korumak isteyen Galatasaray, Avrupa’dan talipleri bulunan Nelsson, Torreira ve Boey’u satmayı düşünmüyor.

Teknik heyetin performanslarını yetersiz bulduğu Van Aanholt ve Haris Seferovic için ise ayrılık kapıda.

Spor Toto Süper Lig’de ara transfer dönemi 12 Ocak’ta başlayacak.

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