Derbinin şifresi belli oldu: Icardi ve Dzeko

Kaynak: AA
Derbinin şifresi belli oldu: Icardi ve Dzeko
Süper Lig'de haftanın maçında gözler 2 futbolcuda olacak.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi, aynı zamanda iki takımın golcüleri Edin Dzeko ve Mauro Icardi'nin de mücadelesi nefesleri kesecek.

Süper Lig'de topladıkları 43'er puanla zirvede yer alan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma, aynı zamanda golcüleri Edin Dzeko ve Mauro Icardi'nin de yarışına sahne olacak.

Ligin en skorer isimleri olan ve gol krallığı yarışında 12'şer golle zirveyi paylaşan Dzeko ve Icardi'nin performansları, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

DZEKO:
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna dahil ettiği Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, Süper Lig'de forma giydiği 15 maçta 12 kez ağları havalandırdı.

Pendikspor ile oynanan maçta üç gol atarak "hat-trick" yapan Dzeko, Gaziantep FK müsabakasında 2, Samsunspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Sivasspor ve Beşiktaş müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

Sağ ayak arka adalesindeki zorlanma nedeniyle Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyen ancak Galatasaray müsabakasında sahada olması beklenen Edin Dzeko, Süper Lig kariyerinde çıktığı ilk derbi olan Beşiktaş karşılaşmasında bir kez ağları havalandırdı.

ICARDI:
Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de Süper Lig'de bu sezon sahaya çıktığı 16 karşılaşmada 12 kez topu filelerle buluşturdu.

Trabzonspor, Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında ikişer kez meşin yuvarlağı ağlara yollayan Arjantinli futbolcu, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, Antalyaspor, Alanyaspor ve Adana Demirspor müsabakalarında da birer gol attı.

İlgili Haberler
Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Dünya devi transfer etmek istiyor
Icardi'nin belalısı İstanbul'da. Wanda Nara ile görüşecek
Icardi Burak Özçivit ve Teoman. Herkes bu fotoğrafı konuşuyor
Mauro Icardi'nin pozları olay yarattı. Wanda Nara çekti sosyal medyada yayınladı
Galatasaraylı Mauro Icardi dans yarışmasında ortaya çıktı
Son Haberler
Angola OPEC'ten ayrıldı Dünya
Angola OPEC'ten ayrıldı
Çocuk istismarcısı tır şoförüne 22,5 yıl hapis Gündem
Çocuk istismarcısı tır şoförüne 22,5 yıl hapis
İstinat duvarına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı Gündem
İstinat duvarına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
İsmet Taşdemir: Eksik olanları bırakacağız Spor
İsmet Taşdemir: Eksik olanları bırakacağız
DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları eş genel başkan diyerek kimi kastettiğini açıkladı Gündem
DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları eş genel başkan diyerek kimi kastettiğini açıkladı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu. 2 tutuklama Gündem
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu. 2 tutuklama