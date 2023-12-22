Derbinin şifresi belli oldu: Icardi ve Dzeko

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi, aynı zamanda iki takımın golcüleri Edin Dzeko ve Mauro Icardi'nin de mücadelesi nefesleri kesecek.

Süper Lig'de topladıkları 43'er puanla zirvede yer alan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma, aynı zamanda golcüleri Edin Dzeko ve Mauro Icardi'nin de yarışına sahne olacak.



Ligin en skorer isimleri olan ve gol krallığı yarışında 12'şer golle zirveyi paylaşan Dzeko ve Icardi'nin performansları, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.



DZEKO:

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna dahil ettiği Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, Süper Lig'de forma giydiği 15 maçta 12 kez ağları havalandırdı.



Pendikspor ile oynanan maçta üç gol atarak "hat-trick" yapan Dzeko, Gaziantep FK müsabakasında 2, Samsunspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Sivasspor ve Beşiktaş müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.



Sağ ayak arka adalesindeki zorlanma nedeniyle Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyen ancak Galatasaray müsabakasında sahada olması beklenen Edin Dzeko, Süper Lig kariyerinde çıktığı ilk derbi olan Beşiktaş karşılaşmasında bir kez ağları havalandırdı.



ICARDI:

Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de Süper Lig'de bu sezon sahaya çıktığı 16 karşılaşmada 12 kez topu filelerle buluşturdu.



Trabzonspor, Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında ikişer kez meşin yuvarlağı ağlara yollayan Arjantinli futbolcu, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, Antalyaspor, Alanyaspor ve Adana Demirspor müsabakalarında da birer gol attı.