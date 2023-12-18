Mauro Icardi'nin pozları olay yarattı. Wanda Nara çekti sosyal medyada yayınladı

Galatasaray'a geldiği günden bu yana attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi son dönemde performansı düşünce "kilo aldı" eleştirileri başlamıştı.

Arjantinli yıldız; 21 Ekim'de sakatlık yaşadığı Beşiktaş derbisinden bu yana tam olarak iyileşemedi ve lig ile Avrupa'da oynadığı 10 maçta yalnızca 3 kez fileleri havalandırabildi.

Mauro Icardi; fazla kiloları olduğuna yönelik söylentilere sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla yanıt verdi.

Instagram hesabından üstü çıplak bir halde ayna karşısında eşi Wanda Nara'nın çektiği fotoğrafları paylaşan İcardi, "Günaydın gurme kahvaltım. Kişisel fotoğrafçım her anı, odak dışı olması gerekenleri bile yakalıyor ???? @wanditanara" mesajını yazdı. .

Icardi'nin paylaşımları kısa sürede gündem olurken, Galatasaraylı taraftarların beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.