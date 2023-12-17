Galatasaraylı Mauro Icardi dans yarışmasında ortaya çıktı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, teknik direktör Okan Buruk'un cumartesi günü için takıma izin vermesini İtalya'ya giderek değerlendirdi.

Arjantinli yıldız, çocuklarını da yanına alarak 'Yıldızlarla Dans' programında yarışmacı olarak yer alan Wanda Nara'ya sürpriz bir ziyarette bulunmuştu.

Mauro Icardi, dün yarışma programını stüdyodaki konuklar arasında izledi. Seyirciler arasında yer alan Icardi daha sonra sahneye davet edildi. Arjantinli yıldız yaptıkları sürprizi şöyle anlattı;

"Bunun onun için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Dün ona sürpriz yapmak için geldik. Bu fısatı yakaladık çünkü lig durdu ve bir günlük izin verdiler. Böylece gelebildik, ki son aylarda bunu yapamamıştım çünkü sürekli maçlar vardı. Uzaktan da olsa hem Wanda'yı hem de Pasquale'yi her zaman destekledik. Her gece onları televizyonda izliyoruz."

Mauro Icardi, programda kendisinin dans becerileri hakkında gelen soruyu ise, "Dans ediyor muyum? Hayır, asla etmem, sadece futbol oynarım" diye yanıt verdi.

Wanda Nara'nın bir yarışma programında dans etmesiyle alakalı olarak ise, "Bunu yaptığı için memnun oldum, çünkü o her zaman Mauro Icardi'nin eşi olarak biliniyordu. Gerçekte kim olduğunun keşfedilmesini istedim" diye konuştu.