Icardi'nin belalısı İstanbul'da. Wanda Nara ile görüşecek

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Icardi'nin belalısı İstanbul'da. Wanda Nara ile görüşecek
Wanda Nara’nın eski eşi Maxi Lopez’in İstanbul’a geldiği ortaya çıktı

Mauro Icardi’nin Inter’den takım arkadaşı olan Maxi Lopez çocuklarını görmek için İstanbul’a geldi.

Lopez, Wanda Nara’da olan çocukları Valentino, Benedicto ve Constantino'yla bir araya gelecek.

Anneleri Wanda Nara ile beraber İstanbul'da yaşayan 3 oğluyla görüşecek yıldız futbolcunun Wanda Nara ile de bir araya geleceği belirtildi.

Maxi Lopez Coki takma adını kullandığı oğlu Constantino'nun doğum günü için İstanbul'a gelirken Icardi’nin bu duruma nasıl bir tepki vereceği de merak konusu oldu.

Geçmiş yıllarda Icardi ile gerginlik yaşayan Maxi Lopez Galatasaraylı yıldızı şu sözlerle tehdit etmişti:

Çocuklarımız Arjantin'de olduğu için birlikte yemekte buluştuk. Icardi, Wanda ve kızlarıyla birlikte yemeğe çıkabilir ancak benimle aynı masaya oturamaz. Biz her zaman çocuklarımıza öncelik veriyoruz ve iyi ebeveynler olarak onların mutlu olmasını istiyoruz.

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