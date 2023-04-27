Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz iddialara cevap verdi! Defne Samyeli “Kızım darp edildi” demişti

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'nun geçtiğimiz aylarda ayrıldığı işletmeci sevgilisi Baran Tınaz, Bebek Lucca'da görüntülendi.

Deren Talu ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Baran Tınaz, ayrıldığı sevgilisi Deren Talu'nun kardeşi Derin Talu'nun sevgilisinden şiddet olayının kendisi sanılması ile ilgili, "Kesinlikle darp olayı yok. Benimle bir alakası yok. Olayın detayını tam olarak bilmiyorum ben, konuşmam da doğru olmaz" dedi.

Magazin programında Deren Talu ve Baran Tınaz ilişkisi de darp ile bitti gibi haberlerin çıkmasını hatırlatan muhabirlere Tınaz, "Bizim aileye ters bu olaylar. Asla böyle bir durum yok. Deren ile 3 senelik ilişkimiz vardı. Biz ortaklaşa sonlandırma kararı aldık. Asla ve asla darp olayı yok tabii ki. Darp olayı ile ilgili ise tanıklar varmış sanırım, öyle söyleniyor ama varsa da açıklasınlar çünkü ben zan altında kaldım. Benimle bir ilgisi yoktur" diyerek yanlış anlaşılma olduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz ay Deren Talu ile ilişkisini sonlandıran Baran Tınaz ile ilgili de bir çok iddia ortaya atılmıştı. Bir iddia da kıskançlıktı. Tınaz, bu konu hakkında, "Kıskançlık her ilişkide olabilir. Biz anlaşarak, arkadaşça ayrıldık" dedi.

